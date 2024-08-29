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影／百歲人瑞因病錯過婚禮 16年後偕愛妻走紅毯圓夢
102人瑞裴紀德從軍多年，也因此錯過適婚年齡，單身超過半世紀，16年前透過同袍兒子的介紹下，與對岸的裁縫師王登芳相戀結婚，兩人夢想穿婚紗走紅毯，擁有一場正式的婚禮，不料裴紀德卻因為中風，只能登記結婚。為了彌補心中的缺憾，在華山基金會的邀請下，今天上午在台中市太平區陳庭詩紀念美術館補辦婚禮，在數十名民眾的見證與祝福下走紅毯，裴紀德也提早慶祝9月1日的生日，場面相當溫馨。
裴紀德中風多年，在愛妻悉心照顧下逐漸恢復身體健康，兩人也終於在新郎生日前夕，在歷史建築陳庭詩紀念美術館補辦婚禮，太平區長許貴芳說，在歷史建築舉行婚禮別具意義，除了帶有懷舊氣圍與人文氣息，也能在許多民眾的見證下圓夢，兩人也與婚紗照合影，格外充滿意義。
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