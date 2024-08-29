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大里行政中心蓋不蓋？盧秀燕：盼中央排除5%社宅用地

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市大里聯合行政中心蓋不蓋？引發多名議員關切。圖／中市府提供
台中市大里聯合行政中心蓋不蓋？引發多名議員關切。圖／中市府提供

台中大里聯合行政中心位於15期市地重劃區，市府規畫多時，近期傳出「不蓋了」消息，多名議員在議會表達關切，台中市盧秀燕表示，中央要求新開發區要留設5%土地蓋社宅，可能影響15期機關用地，中市已發文中央，希望能排除。盧強調，該筆土地是機關用地，她任內都不會變更。

中市15期市地重劃是國內首個跨區重劃案，包含私人土地與原大里區公所等機關用地，因為土地不相鄰，2018年拍板推動重劃。中市地政局表示，15期市地重劃總面積6.96公頃，預計12月配地，市府配回的抵費地約8%，大里聯合行政中心為機11用地。

多名議員關切，大里聯合行政中心的機關用地，當初推動市地重劃時，因為面積太小，最後把舊大里區公所等機關用地納入，大家就是期待要蓋聯合行政中心，市府說不蓋就不蓋？

議員強調，根本拿地方在開玩笑；該筆土地位於國光路、大里路，地價非常貴，應該加速開發，才能帶動大里發展；市府不要拿社宅用地5%來搪塞，明年預算都沒有編大里行政中心的興建費用，應該要趕快蓋。

盧秀燕表示，因為中央要求新開發區土地，直轄市要拿出5%來蓋社宅，中市已發文給中央，包含13至15期開發區都被要求保留社宅用地，已經發文中央希望排除。

民眾黨議員江和樹說，外傳市府要把機關用地賣掉，「真的有影嗎？」盧秀燕回應，「議員可得到我明確答覆，我任內保證是機關用地」；盧強調，因為中央希望留5%蓋社宅，中市正在跟中央協調排除，「你去查現在是機關用地，我任內一定都機關用地」。

盧秀燕強調，她會請中市立委幫忙，「這是全國性的議題，中央不會甩我們」，她也要拜託執政黨民進黨議員，透過自己內部管道溝通，為自己選區爭取大里行政中心的用地。

台中市 盧秀燕 社宅

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