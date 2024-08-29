上合歡山注意！台14甲線施工 下周一起交管3個月

合歡山是國內熱門景點，為提升行車安全，南投仁愛台14甲線0.7K霧社至17.2K翠峰7處工區及台14線88.6K廬山將進行水溝改善及邊坡復建工程，排定9月2日至11月29日上午8時至下午6時施工，實施交通管制，採單線雙向通行。

合歡山是台灣最高海拔森林遊樂區，四季特色別具，能賞花、追雪、觀星、看日出，且高山景觀迷人，不分平假日總有大批人車上山，鄰近還有廬山、清境等景點，是國人遊憩、登山踏青的熱門旅遊路線。

而台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛兩地的重要道路，並銜接台14甲線合歡山公路通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，因車流量大，為提升道路邊坡強度及韌性，讓用路人行車更加安全，公路局規畫進行水溝改善及邊坡復建等工程。

公路局埔里工務段排定於9月2日（周一）起至11月29日（周五）辦理台14甲線0.7K霧社至17.2K翠峰及台14線88.6K廬山路段水溝改善及邊坡復建等工程，預計每周一至五上午8時至下午6時施工，例假日不施工，工期橫跨3個月。

埔里工務段表示，台14甲線0.7K霧社至17.2K翠峰路段工區，分別為0.7K、1.4K、1.6K、7.7K、8.5K、12.6K及17.2K，採單線雙向通行；為避免用路人經多次管制，影響行車時間，將配合上下游工區採區段機動管制放行，請用路人配合。

公路局則提醒，民眾上山前務必事先查詢交通資訊，可利用省道即時交通資訊系統（https://168.thb.gov.tw），或撥打0800-001822及0800-231035，掌握最新路況，沿途透過道路行車廣播、注意電子資訊看板（CMS）內容，以掌握動態路況。