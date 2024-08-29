大甲鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場9月修繕 遮陽設施年底完工

台中大甲鐵砧山風景特定區是著名景點，鐵砧山雕塑公園有特色鋼管爬網設施，吸引很多親子同樂，台中市觀光旅遊局表示，今年預計投入538萬元，修繕青少年遊戲區的攀爬網和兒童遊戲場高頻率使用設施，並增加遮陽設施，預計9月開工、年底完工，提供遊客更安全舒適的遊戲場域。

台中市觀旅局長陳美秀表示，遊戲場自民國109年啟用後人潮絡繹不絕，遊樂設施使用率高，擺盪式鞦韆、沙坑遊具、告示牌、梅花樁等設施有損壞情形，基地內遮蔭較不足問題，因此修繕老舊損壞設施，提高雕塑公園的遊戲品質和安全性，讓遊戲場的孩童能盡情遊玩。

觀旅局指出，大甲鐵砧山有台灣紅皮書列入瀕危物種的台灣蒲公英，及國姓鳥灰面鵟鷹，此次工程將台灣蒲公英和灰面鵟鷹圖樣意象呈現於兒童遊戲場的無縫地墊上，設置解說牌，讓家長及孩童在遊玩時，也能認識大甲豐富的自然生態資源。

台中市風景管理所表示，鐵砧山擁有豐富的文化歷史及自然資源，每年約有30萬的遊客，今年上半年更超過17萬人次拜訪，未來將持續爭取中央補助，積極優化區內的遊憩設施、觀光景點，提供更舒適的遊憩環境；風管所提醒遊客，施工期間將封閉部分區域，切勿闖入封閉區域內。