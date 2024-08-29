彰化永靖擬拆天橋拓寬通學步道 添變數

彰化縣永靖鄉獲中央補助2200萬，規畫拆除台一線人行天橋來拓寬永靖國小通學步道，但地方認為保障學生通行安全作法捨本逐末，人行天橋捐贈者的後代，近日透過地方民代表示反對拆除，讓永靖國小通學步道優化設計充滿變數。鄉公所表示，從沒說過人行天橋非拆不可，將廣納民意再作定奪。

永靖鄉公所透過立法委員陳素月爭取改善百年老校永靖國小台一線通學步道，獲核定2200萬元，若未在今年底發包工程，補助款恐被收回，鄉公所要求永靖鄉民代表會先通過墊付案，再舉辦說明會廣徵民意。

鄉代會認為，應先舉辦說明會了解民意趨向，才辦理提交鄉代會審議墊付案。鄉代會主席林致安說，小鄉鎮能得到上千萬元中央補助款是好事，鄉代會從未杯葛，只是希望鄉公所妥善評估。

林致安說，人行天橋跨越車水馬龍的台一線，很多高中職學生走天橋往來搭公車上下學，10多年前因一名學生被車輛撞死，才由地方善心人士出資建造陸橋。

陳素月則強調，通學步道改善及拓寬屬於競爭型計畫，鄉公所稱永靖國爭取小改善台一線通學步道長達4年都落空，她協助後得到補助，沒參與鄉公所委託顧問公司設計規畫，卻被說成主張拆人行天橋，實在冤枉。

永靖鄉公所規畫永靖國小退縮面臨台一線的學校圍牆，土地作為拓寬通學步道用地，校內建家長接送車道，加開南面車輛出口，原人行步道的電線桿地下化，公車站牌南移，拆除人行陸橋。