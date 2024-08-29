經費逐年增 台中交通事故不減惹議

台中市政府交通預算2022、2023年歲出預算逾80億元，議員質疑台中交通事故、騎機車死傷及行人傷亡數都居全台第一，未見改善。市交通局表示，台中市機動車全台第三多，人多車多交通事故相對增加，市府跨局處定期檢討及採取精進措施，今年到5月較去年同期，車禍死亡已減少26人、少18.1%，逐漸改善中。

台中市議會昨進行臨時會審議決算審核報告，審計處報告要求，市府應減少不經濟的支出。民進黨議員陳淑華表示，審計處未明講哪些項目，根本就是放水！台中市總預算從不到2000億元，年年新高，今年達2700億元，但執行率低、保留數高、還債少等問題。審計處指出，每年針對局處缺點明列事項及六都數據，要求市府改進。

陳淑華特別指出，台中市交通預算年年增加，交通事故、死傷人數卻居全台之冠，市府如何對市民交代？

交通局指出，每期道安會報都討論如何減少交通事故，跨局處檢討及精進措施。依交通部統計，台中今年1月至5月交通事故死亡人數，較去年同期減少26人、少18.1%，逐漸改善中。

交通局分析，台中市道路交通事故上升原因，包括「用路人不熟悉交安法規」、「人口數持續成長」及「機動車輛數持續增加」等，到去年底全市機動車達302萬1832輛，全台第三多，人多車多交通事故相對增加。

另根據道安資訊查詢網資料統計，台中市2023年行人交通事故件數共3024件、死傷人數2906 人，從發生位置分析，路口發生件數計1757件、占58.1%，死傷人數1740人、占59.9%，路口是事故熱區。

衛道中學孫姓家長指出，這兩、三年來車輛增加非常明顯，她送孩子上學，常在文心路、中清路看到汽機車擦撞，駕駛老是想鑽出車陣往前衝。余姓老師也說，台中捷運僅一條線很不方便，尖峰時間等公車又難控制，只好開車，而舊市區路窄車多，上班心浮氣躁，車禍難免。

交通局表示，市府定期開「交通肇事防制暨改善小組」會議，追蹤肇事熱區，邀專家學者、道安組團隊共同檢視道安改善事項，滾動檢討，例如因應無照肇事率高問題，加碼補助駕訓班費用，提高民眾意願。