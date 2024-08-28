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台中男童被爆27日當街虐狗 警方已尋獲孩童父母

中央社／ 台中28日電

台中市網友昨天在臉書社團爆料，有男童當街虐狗，影片貼出引發民眾關注；民進黨台中市議員林祈烽今天表示，接獲民眾求助救出狗狗，隨即連繫市府動保處釐清施虐情況及救援。

林祈烽指出，臉書（Facebook）「虐待動物惡人整理」社團中，網友上傳影片顯示，台中東區有國小男童遛狗時，不但單手握住狗狗嘴鼻將其舉起，又用項圈牽繩吊起重甩，最後單手托起狗狗胸部高舉恐嚇辱罵，當街虐待行為引發上千名網友留言轉傳，請大家幫忙找出男童及受虐犬隻。

林祈烽表示，市長盧秀燕前天才在臉書與狗狗路易合影發文，響應8月26日國際狗狗日，呼籲重視動物權益、終養不棄養等理念，但隔天即發生虐狗事件。

林祈烽說，許多市民看不下去，紛紛怒傳受虐貼文給他及幾名議員要求盡速處理，他隨即聯繫動保處及相關單位釐清案情進度。

台中市動保處長林儒良說，上午即派員前往網友提供的經常出沒處稽查，但未發現男童及受虐米克斯犬隻；若故意傷害致動物受傷未達死亡程度，經查證屬實將依「動物保護法」規定，處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，法定代理人應負相關法律責任。

轄區台中市警察局第三分局則表示，經積極追查，目前已尋獲在轄區租屋的男童父母，因男童未成年且未涉刑事案件，全案已於下午移交台中市動保處續處。

林祈烽認為，台中市動物保護防疫處未能在第一時間掌握完整情資，第三分局將嫌疑人資料移交動保處後，動保處更沒有立即前往扣留受虐犬隻，並檢查是否因受虐而須送醫檢查，讓狗狗繼續處於危險之中，應加強與警方及各有關單位跨局處聯繫，才能有效防制虐待動物事件繼續發生。

台中市 虐待動物

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