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議員批中市行人死亡全台第1 市府：多管齊下改善

中央社／ 台中28日電

民進黨台中市議員陳淑華今天質詢台中市前5月行人死亡24人，居全台之冠，要求市府加強改善；市府表示，高交通曝光量下，交通事故相對增幅較高，將多管齊下改善交通安全。

台中市議會今天召開臨時會，陳淑華在會中質詢指出，根據道安網資料，今年1到5月台中市行人死亡24人，是全台第1，自行車及機車死傷人數也是全台之冠。

陳淑華說，民國112年迄今，台中市交通事故居高不下，包括台中市行人及機車、自行車交通事故死傷人數皆高居全國之冠。她認為，這凸顯台中市交通非常不安全，交通弱勢的行人、機車、自行車是最危險族群，也顯示市長盧秀燕對交通改善無方及不重視。

中市府交通局說明，台中市道路交通事故上升原因，經分析包括「用路人不熟悉交安法規」、「人口數持續成長」及「機動車輛數持續增加」等，統計至112年底，台中市機動車輛數達302萬1832輛，為全台第3多。

交通局表示，台中市總人口數逾284萬人，為全台人口第2多縣市，在交通事故發生與交通曝光量成正比情況下，台中市僅1條捷運系統（綠線）營運，各項經濟活動頻繁，在高交通曝光量下，交通事故相對增加幅度較高。

交通局指出，將多管齊下改善交通，在台中市道安團隊努力下，依據交通部道安資訊平台統計，台中市1月至5月30日交通事故死亡人數，較去年同期減少26人，減幅18.1%；交通事故死傷人數，較去年同期減少590人，減幅1.5%，顯見台中市道路交通事故正逐漸改善中。

交通事故 台中市 行人

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