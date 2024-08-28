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民進黨議員要求盧秀燕約束蔡壁如 民眾黨市黨部主委：堅持做對的事
台中市政府顧問蔡壁如近日頻上談話性節目，民進黨市議員陳俞融等人今在市政質詢時，認為影響市民觀感，要求市府約束。市長盧秀燕說，公務員必須遵守相關規定，但觀感部分則無評論。
民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹今也說，蔡壁如做事，對就是對、不對就是不對，他身為主委也要跟蔡說「堅持做對的事」對的事堅持去做，台中市民會讓妳靠。
他說，希望民進黨市議員要說真實的，說蔡壁如沒有關心地方，但可以問問海線的市議員，真的是大小場都跑到，甚至清晨5點半就在爬山和民眾見面，這種在為台中市打拚的人，卻被糟塌到不能聽，說什麼都在上節目、主持等等。如果這樣不行，蔡壁如也說過，可以馬上辭職。
台中市議會今天召開第4屆第4次臨時會第3次會議，對於蔡壁如近來頻上談話性節目及網路直播，民進黨市議員陳俞融及張芬郁在會中質詢時認為，蔡壁如擔任有給職市政顧問，市府應該約束高階公務員行為，避免爭議。
盧秀燕答詢說，市府顧問的職責是協助市府工作，蔡壁如負責海線督導所有事項，也包含專案部分。針對近期新聞，她沒有評論，但認為所有公務人員必須遵守所有相關規定，因為市府有專責的人事單位，人事單位處長是由中央派任，公務人員須遵守規定，人事處也經常性查核。
至於下班後開直播節目，盧秀燕說，只要符合公務人員規範即可，並依照公務人員規範認定。她強調，公務人員最重要是要守法，希望所有公務人員守法、依規行事，而觀感部分她則無評論。
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