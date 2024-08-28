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啦啦隊女神李多慧來了 彰化地方期待老茄苳化身李多慧樹成打卡熱點
南韓啦啦隊女神李多慧今展開來台第一次鄉村旅行，下午來到彰化縣永靖鄉，參觀永北村大發路樹齡210年茄苳樹，被豐富自然景觀「嚇一跳」；村長劉銘松打趣說，台東有金城武樹，以後永北村也可以有李多慧樹，希望這裡能成為打卡新景點，為地方帶進更多觀光人潮。
李多慧來台近兩年，今到彰化縣拍宣傳影片，下午參觀永靖鄉成美文化園，和頂新和德文教基金會創辦人魏應充和家族耗時7年修復的成美公堂。李多慧對成美文化園禪風庭園，種植黑松、真柏、羅漢松、楓港柿等百年珍稀樹種與四季主題花卉，印象深刻；專人導覽成美公堂時好像時光旅行。
李多慧也參觀拜逾200年的在地信仰中心永安宮，又到四芳社區遊賞生態池與呼吸澳洲茶樹的芬多精，鄉村旅行最大驚奇在永北村，李多慧看見需要兩人合抱的210年老茄苳，樹冠範圍達552.25平方公尺，透過翻譯員表示，她住大城市，第一次來到球隊老闆魏應允的家鄉，看到這些景色嚇一跳，很多自然景觀和文化面的東西讓她玩得很開心。
稍晚李多慧將換穿新娘禮服進入成美文化園婚宴會館，為永靖鄉和球團宣傳，頂新和德文教基金希望透過31年來首位由駐台北韓國代表處任命的韓國名譽大使李多慧，介紹永靖鄉的五星級飯店、商宴會館、圖書館和旅宿促進永靖鄉觀光產業。
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