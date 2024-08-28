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南投A1車禍死亡人數減逾3成 續加強交通安全宣導

中央社／ 南投縣28日電

南投縣府統計今年1月至7月縣內A1類（造成人員當場或24小時內死亡）交通事故死亡29人，與去年同期44人相較減少15人；縣府表示，實體、網路管道持續加強交通安全宣導。

南投縣政府今天透過新聞稿表示，執行「院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果實施計畫」，在交通安全宣導單項連續5年獲第3組第1名，且今年1月至7月全縣A1類交通事故死亡29人，與去年同期44人相較減少15人，符合中央設定目標值。

南投縣政府新聞及行政處長蔡明志今天代表南投縣長許淑華參加交通部交通安全月啟動記者會，蔡明志說，持續強化各項交通安全作為，除縣府及所屬機關電子看板、網頁加強宣導，今年特別以行動宣導車深入鄉鎮村里、觀光景點、廟宇等，讓「停讓文化」深入民間。

蔡明志說，除利用社群媒體管道轉傳交安月相關貼文、圖片、影片，以網路流行方式與民眾互動加強線上宣傳，也會製作宣傳布條、海報、貼紙等發送機關、學校懸掛張貼，更透過登報、廣播、電視、超商音訊、賣場看板、客運及計程車體等廣告增加曝光。

蔡明志說，今年主題為推動行人優先「停讓文化」，各縣市政府加強宣導並攜手民間企業擴大參與；另外，縣府推出可愛LINE貼圖、人本交通吉祥物「這投鹿」，開著車提醒民眾變換車道記得打方向燈，盼透過LINE貼圖多元宣導交通安全觀念。

交通事故 貼圖

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