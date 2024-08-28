彰化縣府：拆除37件違章建築 高於歷年執行結果
彰化縣政府今天表示，今年截至目前為止，已執行37件違章建築拆除案件，包含農地違章等，均高於歷年執行結果。
地球公民基金會今天指出，從2020年至今檢舉、查察應裁罰農地違章工廠案件共477件，案件數最多的6縣市為桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東。
彰化縣政府建設處透過文字說明，縣府執行違章建築拆除，主要以涉及公共安全、妨礙通行及公共衛生者為優先拆除對象。
建設處說，為考量各項政策需求，有效分配資源執行拆除作業，從2018年迄今，每年執行拆除案件數平均約30件，近年也將農地大型違章列入優先執行對象。
建設處表示，今年截至目前為止，已執行違章拆除案件數共37件，其中包含農地違章11件，均已高於歷年執行結果。除原有預算外，依實際需求會採用動支預備金支應，整體工作不會因編列數受到影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言