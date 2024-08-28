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彰化縣府：拆除37件違章建築 高於歷年執行結果

中央社／ 彰化28日電

彰化縣政府今天表示，今年截至目前為止，已執行37件違章建築拆除案件，包含農地違章等，均高於歷年執行結果。

地球公民基金會今天指出，從2020年至今檢舉、查察應裁罰農地違章工廠案件共477件，案件數最多的6縣市為桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東。

彰化縣政府建設處透過文字說明，縣府執行違章建築拆除，主要以涉及公共安全、妨礙通行及公共衛生者為優先拆除對象。

建設處說，為考量各項政策需求，有效分配資源執行拆除作業，從2018年迄今，每年執行拆除案件數平均約30件，近年也將農地大型違章列入優先執行對象。

建設處表示，今年截至目前為止，已執行違章拆除案件數共37件，其中包含農地違章11件，均已高於歷年執行結果。除原有預算外，依實際需求會採用動支預備金支應，整體工作不會因編列數受到影響。

建築 農地

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