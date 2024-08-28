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彰化縣農地違章罰鍰後未拆？縣府：今年已拆了11件

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府表示，彰化縣今年執行農地違章拆除計有11件，高於歷年執行結果，縣府除原有拆除預算外，如實際需求，會採用動支預備金支應。示意圖／本執資料照片
彰化縣政府表示，彰化縣今年執行農地違章拆除計有11件，高於歷年執行結果，縣府除原有拆除預算外，如實際需求，會採用動支預備金支應。示意圖／本執資料照片

地球公民基金會指稱，包括彰化縣在內的6個縣市，針對農地違章在第一次罰鍰後，後續都沒有主動複查違建是否已經自行拆除，以至沒有針對違規行為連續裁罰。彰化縣政府建設處回應表示，今年執行農地違章拆除計有11件，高於歷年執行結果，縣府除原有拆除預算外，如實際需求，會採用動支預備金支應。

地球基金會指出， 2019年時任總統蔡英文承諾違章工廠不得汙染、不得新設、不得危害公安，然而即便「工廠管理輔導法」上路後，許多農地違章工廠依舊罰不了、拆不掉。

地球基金會並點名包括台中、彰化等六個縣市，需被裁罰案件共477件，其中以台中裁罰率最高有43%，再來依序是彰化縣40%，而這6縣市第一次罰鍰後，後續都沒有主動複查違建是否已經自行拆除，於是沒有針對違規行為連續裁罰。

彰化縣政府建設處回應表示，縣府執行違章建築的拆除，主要以涉及公共安全、妨礙通行和公共衛生者為優先拆除對象，同時考量各項政策需求，有效分配資源執行拆除作業，從2018年迄今，每年執行拆除案件數平均約30件左右，近年也將農地大型違章列入優先執行對象。今年迄今已執行違章拆除案件數計37件，其中包含農地違章11件，均已高於歷年執行結果。

建設處表示，彰化縣政府執行違章拆除，除原有預算外，如實際需求，會採用動支預備金支應，整體工作不會因編列數受到影響。

彰化縣政府表示，彰化縣今年執行農地違章拆除計有11件，高於歷年執行結果，縣府除原有拆除預算外，如實際需求，會採用動支預備金支應。示意圖／本執資料照片
彰化縣政府表示，彰化縣今年執行農地違章拆除計有11件，高於歷年執行結果，縣府除原有拆除預算外，如實際需求，會採用動支預備金支應。示意圖／本執資料照片

農地 違建

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