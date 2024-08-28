彰化回收紡織品堆成枕頭山 估9月後可加快處理去化
彰化縣7月起試辦回收家居紡織品，初估已回收約100公噸，因協助去化廠商設備暫時難以負荷，導致部分清潔隊堆置枕頭、棉被等形成「枕頭山」，9月後應可加快處理速度。
彰化縣環保局今年編列預算，計劃將家戶產生的枕頭、棉被、絨毛娃娃等家居紡織品，回收後交給科技廠商提煉製成燃料棒，取代煤渣等燃料；廠商願意每年協助處理全縣3600噸家居紡織品、舊衣物和薄塑膠片等。
7月起環保局開放回收家居紡織品，民眾反應熱烈，造成許多鄉鎮市公所清潔隊堆置大量舊棉被、枕頭等，有清潔隊表示暫置區已不夠，需再另尋空間。
環保局表示，廠商已處理43公噸回收物，但因回收量短時間驟增，廠商設備難以負荷，需調整設備，因而導致近期去化速度變慢，預計9月完成調整後，處理流程會較流暢，應可加快去化速度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言