快訊

談中信金公開收購新光金 總座高麗雪提九大聲明強調絕非偷襲

史上第4次！珊珊颱風進逼 日本氣象廳罕發最高級別「颱風特別警報」

付出代價甚高...京華城容積率變更爆爭議 威京集團痛陳三原因

彰化回收紡織品堆成枕頭山 估9月後可加快處理去化

中央社／ 彰化28日電

彰化縣7月起試辦回收家居紡織品，初估已回收約100公噸，因協助去化廠商設備暫時難以負荷，導致部分清潔隊堆置枕頭、棉被等形成「枕頭山」，9月後應可加快處理速度。

彰化縣環保局今年編列預算，計劃將家戶產生的枕頭、棉被、絨毛娃娃等家居紡織品，回收後交給科技廠商提煉製成燃料棒，取代煤渣等燃料；廠商願意每年協助處理全縣3600噸家居紡織品、舊衣物和薄塑膠片等。

7月起環保局開放回收家居紡織品，民眾反應熱烈，造成許多鄉鎮市公所清潔隊堆置大量舊棉被、枕頭等，有清潔隊表示暫置區已不夠，需再另尋空間。

環保局表示，廠商已處理43公噸回收物，但因回收量短時間驟增，廠商設備難以負荷，需調整設備，因而導致近期去化速度變慢，預計9月完成調整後，處理流程會較流暢，應可加快去化速度。

環保局 絨毛娃娃

延伸閱讀

遭指隨意傾倒污泥 南市環保局：作業合法進行

彰化畜產嘉年華9月登場 4場活動品嘗在地料理

彰化員林百果山溜滑梯優化完工 9/1重新開放

得不償失！屏縣萬丹農地不當出租 慘付1000多萬清除費

相關新聞

台中交通事故傷亡居冠交通預算還成長 質疑審計處放水

台中市議會今進行市府2023年總決算審查二讀會，民進黨議員陳淑華質疑，台中審計處「放水」，雖要求市府減少「不經濟的支出」...

南投縣兩措施改善交通 今年A1事故傷亡大幅減少

台灣以美食小吃、自然景觀和好客聞名，但車輛不停讓行人和交通對行人極不友善，被國外媒體稱為「行人地獄」。交通部今天舉辦交通...

彰化縣農地違章罰鍰後未拆？縣府：今年已拆了11件

地球公民基金會指稱，包括彰化縣在內的6個縣市，針對農地違章在第一次罰鍰後，後續都沒有主動複查違建是否已經自行拆除，以至沒...

彰化員林百果山溜滑梯優化完工 9/1重新開放

彰化縣員林百果山風景區熱門的超長溜滑梯，經觀光署參山國家風景區管理處整修復健，今年初啟用不到5個月就被玩壞，參山處關閉整...

有夠綠！南投草屯泳池變釣蝦池 業者心酸曝原因

南投草屯鎮立游泳池16日重新開幕，但大池至今未開放，還整池綠油油，被笑是釣蝦池。業者表示，水井積沙嚴重，供水量小，蓄滿要...

彰化畜產嘉年華9月登場 品嘗優質畜禽產品還可抽獎

彰化縣是台灣畜禽生產大縣，為了行銷優質的雞、鴨、羊、牛、豬肉及相關產品，從9月8日到29日，一連4周共5天舉辦「彰化畜產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。