台中交通事故傷亡居冠交通預算還成長 質疑審計處放水

台中市議會今進行市府2023年總決算審查二讀會，民進黨議員陳淑華質疑，台中審計處「放水」，雖要求市府減少「不經濟的支出」卻又不說明哪些預算不符經濟效益，簡直放水。她說，以交通來看，預算年年增列，但交通事故、騎機車死傷及行人傷亡數全台第一，審計處應看緊市府好好執行預算。

陳淑華指出，2023年台中市交通事故、行人死傷、自行車死傷、機車死傷人數全台居冠；今年1到5月行人死亡24人，又是全台第一，自行車及機車死傷人數更是全台之冠，交通局的措施在哪？

交通局表示，依據交通部道安資訊平台統計，台中市今年1月至5月交通事故死亡人數，較去年同期減少26人（-18.1%）；交通事故死傷人數，較去年同期減少590人（-1.5%），逐漸改善中。

交通局表示，台中市道路交通事故上升原因，包括「用路人不熟悉交安法規」、「人口數持續成長」及「機動車輛數持續增加」等。2023年底前統計，全市機動車輛數達302萬1832輛，全台第三多，台中僅一條捷運綠線營運，工商經濟發達，在高交通曝光量下交通事故相對增加，幅度較高。

市府進行多項精進政策，例如減少無照騎機車上路，只要年滿18歲從今年8月1日至11月30日期間，參加駕駛訓練課程，取得普通重型機車駕照，可補助1500元，加上交通部補助1300元訓練費，預計補助1000人。

市議員陳淑華說，台中市審計處市府應減少不經濟的支出，但哪些項目不經濟？卻未明講，根本就放水。台中市的總預算從不到2000億元，年年創新高，今年達2700億，但執行率低、保留數高、還債少等問題。所謂不經濟的支出，導致花錢還無法達標，施政效率備受質疑。