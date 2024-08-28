南投縣兩措施改善交通 今年A1事故傷亡大幅減少

台灣以美食小吃、自然景觀和好客聞名，但車輛不停讓行人和交通對行人極不友善，被國外媒體稱為「行人地獄」。交通部今天舉辦交通安全月啟動記者會，號召22縣市共同推動「停讓文化」，讓停讓觀念深入民眾日常生活，改善交通安全。

南投縣政府新聞及行政處長蔡明志代表出席記者會，交通部代理部長陳彥伯揭示活動宣傳主題「人本交通-停讓文化」，集結各縣市交通安全吉祥物LINE貼圖，共有24款造型在今天上架；南投縣吉祥物為主角為「這投鹿」，以可愛的開車造型，提醒駕駛人變換車道記得打方向燈。

蔡明志說，南投縣政府執行道路交通秩序安全改進方案，在交通安全宣導單項成績優秀，連續5年獲得第三組第一名。今年1至7月，南投縣A1類交通事故死亡人數為29人，相較去年同期44人，更大幅減少15人。

今年交通安全月主題為「人本交通」，推動行人優先的「停讓文化」，重點是「車輛慢看停，行人安全行」，南投縣政府除了改善道路標誌、標線及通學步道等交通設施，讓行人通行更安全外，也攜手企業擴大參與，喚起縣民交通安全意識，也讓停讓觀念深入民眾日常生活。