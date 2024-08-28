彰化畜產嘉年華9月登場 4場活動品嘗在地料理

彰化畜產嘉年華共4場活動將於9月8日起登場，連續4週末分別在二林鎮、溪湖鎮、福興鄉、田尾鄉舉行，除特色市集外，還有美食料理品嘗、限量促銷活動等。

彰化縣政府今天舉辦2024彰化畜產嘉年華聯合推廣記者會，縣長王惠美表示，彰化為畜禽大縣，雞鴨飼養數占約全國1/4，毛豬飼養量全國第3，生乳及羊肉產量都是全國第1。

為推廣彰化雞、鴨、羊、牛、豬，首場活動「彰化禽品節」將在9月8日於二林文化教育園區登場，舉辦親子COSPLAY挑戰賽、舞台互動表演、彰化在地禽品品嘗、親子遊戲區、特色市集、土雞限量促銷等。

「彰化羊肉節」於9月15日在溪湖糖廠舉辦，安排羊肉料理展示、羊奶限量品嘗。

「彰化乳牛節」於9月21日、22日在福興穀倉舉辦，提供限量國產牛乳與鮮乳小饅頭免費品嘗，民眾穿著乳牛相關元素到現場拍照打卡可兌換小禮物。

「彰化豚肉節」於9月29日在田尾怡心園舉行，今年特別與彰化縣農會合作打造「豬尼黑啤」專區，設計遊戲與民眾互動，民眾憑「2024同濟盃親子芭樂公益路跑賽」完賽證明，可到豚肉節會場領取限量美食。