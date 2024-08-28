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彰化員林百果山溜滑梯優化完工 9/1重新開放

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
參山國家風景區管理處9月1日重新開喔熊遊憩區的溜滑梯。記者簡慧珍／攝影
參山國家風景區管理處9月1日重新開喔熊遊憩區的溜滑梯。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林百果山風景區熱門的超長溜滑梯，經觀光署參山國家風景區管理處整修復健，今年初啟用不到5個月就被玩壞，參山處關閉整修，大幅改變其中一座彎度，又全部加裝導地線防靜電，適玩最低年齡從6歲降至2歲。工程日前完工經安全檢驗，預計9月1日重新開放遊憩區。

員林百果山風景區原有兩座磨石子溜滑梯呈交叉狀，總長75公尺，號稱全台最長的磨石子溜滑梯，很多中生代員林市民滑坐S型彎道的刺激和快樂迄今難忘。超長磨石子溜滑梯老舊損壞，參山處拆除改建後喔熊遊憩區，新建兩座磨石子溜滑梯，各長11.1公尺，增建一座塑膠管接起來的管狀溜滑梯，長約26公尺，今年元月啟用即大受歡迎，假日曾單天湧入上千人。

新建溜滑梯規定6至12歲使用，很多民眾不遵守，大孩子、幼童都玩，溜滑梯安全防護套破損，民眾還反映塑膠管狀溜滑梯特別會「電」人，參山處今年3月邀請專家學者現地勘查後作出改善計畫，5月20日公告閉園整修，雖遇颱風與大雨不斷延宕工期，但終在9月1日重新開放。

參山處今表示，兩座磨石子溜滑梯，一座是直線型不作改變，另一座S型改成單側彎道不再「彎來彎去」，提高使用安全性；磨石子和管狀的溜滑梯都加裝銅棒和導地線，防止使用者磨擦產生靜電，參山處在草地區架設防護網，預防小朋友滑草受傷。

參山處長曹忠猷說，百果山喔熊遊憩區啟用後爆紅，許多民眾未遵守規定，出現安全疑慮並造成遊具損壞，參山處考量遊客使用安全後進行優化工程，優化後的遊具降低使用年齡規範為2至12歲。

員林 溜滑梯

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