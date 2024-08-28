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有夠綠！南投草屯泳池變釣蝦池 業者心酸曝原因

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮立游泳池大池水質出問題變成綠色，業者表示是水井積沙影響供水量小，公所表示將協助改善。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立游泳池大池水質出問題變成綠色，業者表示是水井積沙影響供水量小，公所表示將協助改善。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮立游泳池16日重新開幕，但大池至今未開放，還整池綠油油，被笑是釣蝦池。業者表示，水井積沙嚴重，供水量小，蓄滿要3至5天，蓄到池水都要變色了，盼公所協助淘井改善。公所表示，會找水井相關專業團隊抓出問題點。

草屯鎮立游泳池興建逾25年，921地震時受損，多次停業復建，2020年重新開放，今年委外廠商臨時解約，公所雖重新招標，但因是露天場地、無溫水，難全年營運，還有維護、人事等成本，乏人問津，無人投標，至暑假仍未開放惹民怨。

為刺激廠商承租意願，公所將月租金底價從9800元調降至100元，總算在7月底前以月租金2350元順利標出，並在本月11日先行開放小池試營運，免費供孩童戲水，大池則持續整理清潔，後續於16日重新開幕，全面開放正式收費營業。

沒想到，重新營業才不到半個月，大池就出狀況，整池水綠油油，綠到周邊景物都能倒映在水面上，民眾傻眼，地方議論。有人認為水質出問題，有人笑稱是「池塘」、「釣蝦池」；不少人更大嘆，暑假都結束要開學了，泳池問題卻還沒解決。

對此，承包業者表示，因是戶外池，遇午後豪雨，水質就受影響，要全面排水再重新蓄滿，又因地下水井使用已久，積沙嚴重，供水量小，蓄滿要3、5天，還沒等到蓄滿投藥，池水都要變色了，他們也很心酸，已向公所反映，盼淘井改善。

草屯鎮公所則表示，先前因泳池水質有時會夾泥沙，委外前已完成水質淨化改善工程，針對業者又反映水井積沙影響供水，會再找相關專業團隊抓出問題點，也將輔導業者落實水質維護管理，確保泳池安全衛生與水質清澈，並符合法令規定。

南投草屯鎮立游泳池大池水質出問題變成綠色，業者表示是水井積沙影響供水量小，公所表示將協助改善。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立游泳池大池水質出問題變成綠色，業者表示是水井積沙影響供水量小，公所表示將協助改善。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立游泳池大池水質出問題變成綠色，業者表示是水井積沙影響供水量小，公所表示將協助改善。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立游泳池大池水質出問題變成綠色，業者表示是水井積沙影響供水量小，公所表示將協助改善。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立游泳池重新營業不到半個月，大池就出狀況，整池水綠油油，被笑稱是釣蝦池。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立游泳池重新營業不到半個月，大池就出狀況，整池水綠油油，被笑稱是釣蝦池。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立游泳池大池水質出問題變成綠色，業者表示是水井積沙影響供水量小，公所表示將協助改善。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立游泳池大池水質出問題變成綠色，業者表示是水井積沙影響供水量小，公所表示將協助改善。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立游泳池重新營業不到半個月，大池就出狀況，整池水綠油油，被笑稱是釣蝦池。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立游泳池重新營業不到半個月，大池就出狀況，整池水綠油油，被笑稱是釣蝦池。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立游泳池大池水質出問題變成綠色，業者表示是水井積沙影響供水量小，公所表示將協助改善。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立游泳池大池水質出問題變成綠色，業者表示是水井積沙影響供水量小，公所表示將協助改善。記者賴香珊／攝影

團隊 水質 游泳池

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