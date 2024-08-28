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彰化畜產嘉年華9月登場 品嘗優質畜禽產品還可抽獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府為了行銷彰化優質的雞、鴨、羊、牛、豬肉及相關產品，從9月8日到29日，一連4周共5天舉辦「彰化畜產嘉年華」活動，縣長王惠美歡迎各地鄉親踴躍參加。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府為了行銷彰化優質的雞、鴨、羊、牛、豬肉及相關產品，從9月8日到29日，一連4周共5天舉辦「彰化畜產嘉年華」活動，縣長王惠美歡迎各地鄉親踴躍參加。記者劉明岩／攝影

彰化縣是台灣畜禽生產大縣，為了行銷優質的雞、鴨、羊、牛、豬肉及相關產品，從9月8日到29日，一連4周共5天舉辦「彰化畜產嘉年華」活動，分別在各主要產區展開，現場有DIY、美食品嘗、市集、闖關活動等， 縣長王惠美歡迎各地鄉親一起參與，選購彰化優鮮畜禽產品。

「彰化畜產嘉年華」活動，打頭陣的是「彰化禽品節」，9月8日在二林文化教育園區辦理，內容有親子COSPLAY挑戰賽、舞台互動表演、彰化在地禽品品嘗、親子遊戲區、特色市集、DIY手作體驗及土雞限量促銷活動等。

第二場是 9月15日在溪湖糖廠舉辦的「彰化羊肉節」，主推全國產量第一的香濃鮮美羊風味，邀請民眾來溪湖品嘗羊肉好滋味。活動當天安排創意羊肉料理快食環節，還有羊肉料理展示品嘗以及羊奶限量品嘗。

第三場是9月21日及22日在福興穀倉舉辦「2024彰化乳牛節」，推出彰化國產生乳產量全國第一的在地優勢，提供限量國產牛乳與鮮乳小饅頭的免費品嘗，還結合乳牛穿搭我最行活動，只要民眾穿著乳牛相關元素到現場拍照打卡就可兌換神秘小禮。

第四場壓軸是9月29日在田尾怡心園舉辦的「彰化豚肉節」，主軸力推「彰化健康豬」品牌，現場有與彰化縣農會合作打造「豬尼黑啤」專區設計Stein-holding遊戲與豬肉王者挑戰賽，與民眾互動。此外，只要憑「2024 同濟盃親子芭樂公益路跑賽」完賽證明，到豚肉節會場就可領取限量美食品嘗。

彰化縣政府今天在縣府中庭為「彰化禽品節」宣傳，縣長王惠美歡迎各地大朋友帶著小朋友一同來參與，選購彰化優質畜禽產品，買得安心、吃得放心。王惠美並提醒，「2024彰化GO購」活動持續至明年1月5日，只要來彰化縣內消費滿500元，就有機會抽中大獎。

彰化「2024畜產嘉年華」活動詳情，可上各活動粉絲專頁查詢：

彰化禽品節：https://reurl.cc/pv6aYl　

彰化羊肉節：https://reurl.cc/WNG0Ly

彰化乳牛節：https://reurl.cc/Kl0829

彰化豚肉節：https://reurl.cc/7dkKYy

彰化縣政府為了行銷彰化優質的雞、鴨、羊、牛、豬肉及相關產品，從9月8日到29日，一連4周共5天舉辦「彰化畜產嘉年華」活動，縣長王惠美（中）歡迎各地鄉親踴躍參加。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府為了行銷彰化優質的雞、鴨、羊、牛、豬肉及相關產品，從9月8日到29日，一連4周共5天舉辦「彰化畜產嘉年華」活動，縣長王惠美（中）歡迎各地鄉親踴躍參加。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府為了行銷彰化優質的雞、鴨、羊、牛、豬肉及相關產品，從9月8日到29日，一連4周共5天舉辦「彰化畜產嘉年華」活動，縣府今天為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府為了行銷彰化優質的雞、鴨、羊、牛、豬肉及相關產品，從9月8日到29日，一連4周共5天舉辦「彰化畜產嘉年華」活動，縣府今天為活動宣傳。記者劉明岩／攝影

親子 豬肉

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