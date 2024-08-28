影／霧峰龍眼大變身 今弘光科大舉辦成果發表會

台中龍眼產量全國第二，台中市政府農業局為推廣當季龍眼，輔導霧峰區農會多元產品開發龍眼乾軟式麵包、龍眼花茶、龍眼花氣泡飲及龍眼酒等加工品，今天在弘光科技大學舉辦成果發表會，四款全新商品將隆重亮相並提供試吃品嘗。

台中市農業局表示，台中霧峰龍眼種植面積約2000公頃，年收產量約為1萬2000公噸，是中部重要的果樹種植品種之一，其中「粉殼」品種的龍眼以其Q彈的果肉和濃郁的果香廣受市場歡迎，霧峰區農會採用龍眼花及龍眼乾為新產品主原料，委由弘光科技大學食品科技系林麗雲特聘教授負責產品開發，包裝設計由文化設計與行銷系涂卉副教授操刀，產官學攜手合作，從消費者端思考，開發出多種風味獨具的特色商品。

農業局表示，以在地農產品為原料，輔導農會與農民開發創新、創意的農產加工品，可延長保存期限，增加原料的多元性利用，增加產品的經濟價值，更能帶動大台中發展出更多地方特色的優質農產加工品。

今天成果發表會推出四項全新產品，龍眼乾製成的龍眼酒，及以人工鋪網搖花，並以日曬方式曬乾製成的龍眼花茶與龍眼花氣泡飲，還有手工製作龍眼乾軟式歐包，因龍眼屬於燥熱而龍眼花屬於中性，能讓身體較燥熱的消費者食用，龍眼又稱桂圓，蘊含類胡蘿蔔素、多種維生素和礦物質，藉由新產品開發讓民眾認識來自台中市的龍眼。

弘光科大食品科技系教授林麗雲表示，龍眼花氣泡飲是世界上第一杯用龍眼花調製的飲品，過去農民用日曬或高溫烘乾龍眼花，她和研究團隊測試出真空低溫烘焙最佳溫度，作為龍眼花氣泡飲，最能保留香氣；文化設計與行銷系副教授涂卉則說，為使年輕人更能接受龍眼產品，包裝設計採取新穎活潑化。