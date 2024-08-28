快訊

避免混淆 柯文哲明記者會聚焦政治獻金案不談京華城

百里侯熱身／李四川是新北必勝人選？選舉經驗藍最擔憂

爛帳就算燒不到柯文哲 撇清京華城圖利案恐不易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／霧峰龍眼大變身 今弘光科大舉辦成果發表會

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今天的成果發表會上，圖為龍眼乾軟式歐包。記者游振昇／攝影
今天的成果發表會上，圖為龍眼乾軟式歐包。記者游振昇／攝影

台中龍眼產量全國第二，台中市政府農業局為推廣當季龍眼，輔導霧峰區農會多元產品開發龍眼乾軟式麵包、龍眼花茶、龍眼花氣泡飲及龍眼酒等加工品，今天在弘光科技大學舉辦成果發表會，四款全新商品將隆重亮相並提供試吃品嘗。

台中市農業局表示，台中霧峰龍眼種植面積約2000公頃，年收產量約為1萬2000公噸，是中部重要的果樹種植品種之一，其中「粉殼」品種的龍眼以其Q彈的果肉和濃郁的果香廣受市場歡迎，霧峰區農會採用龍眼花及龍眼乾為新產品主原料，委由弘光科技大學食品科技系林麗雲特聘教授負責產品開發，包裝設計由文化設計與行銷系涂卉副教授操刀，產官學攜手合作，從消費者端思考，開發出多種風味獨具的特色商品。

農業局表示，以在地農產品為原料，輔導農會與農民開發創新、創意的農產加工品，可延長保存期限，增加原料的多元性利用，增加產品的經濟價值，更能帶動大台中發展出更多地方特色的優質農產加工品。

今天成果發表會推出四項全新產品，龍眼乾製成的龍眼酒，及以人工鋪網搖花，並以日曬方式曬乾製成的龍眼花茶與龍眼花氣泡飲，還有手工製作龍眼乾軟式歐包，因龍眼屬於燥熱而龍眼花屬於中性，能讓身體較燥熱的消費者食用，龍眼又稱桂圓，蘊含類胡蘿蔔素、多種維生素和礦物質，藉由新產品開發讓民眾認識來自台中市的龍眼。

弘光科大食品科技系教授林麗雲表示，龍眼花氣泡飲是世界上第一杯用龍眼花調製的飲品，過去農民用日曬或高溫烘乾龍眼花，她和研究團隊測試出真空低溫烘焙最佳溫度，作為龍眼花氣泡飲，最能保留香氣；文化設計與行銷系副教授涂卉則說，為使年輕人更能接受龍眼產品，包裝設計採取新穎活潑化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

弘光科大餐旅系學生用龍眼產品表演調酒。記者游振昇／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
弘光科大餐旅系學生用龍眼產品表演調酒。記者游振昇／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
今天成果發表會上，圖為龍眼花氣泡飲。記者游振昇／攝影
今天成果發表會上，圖為龍眼花氣泡飲。記者游振昇／攝影
台中市政府農業局輔導霧峰區農會多元產品開發龍眼乾軟式麵包、龍眼花茶、龍眼花氣泡飲及龍眼酒等加工品，今天在弘光科技大學舉辦成果發表會。記者游振昇／攝影
台中市政府農業局輔導霧峰區農會多元產品開發龍眼乾軟式麵包、龍眼花茶、龍眼花氣泡飲及龍眼酒等加工品，今天在弘光科技大學舉辦成果發表會。記者游振昇／攝影

台中市 農會

延伸閱讀

北市抽驗生鮮蔬果12件不合格 馬辣「百香果」檢出禁用農藥

前NCC委員揭內部腐敗 李彥秀：凸顯審查人事案重要性

中寮鄉龍眼起灶桂圓飄香 見證921災民重建家園

台中市霧峰「窩草的日子」施放彩煙 環保局稽查確定開罰

相關新聞

彰化畜產嘉年華9月登場 品嘗優質畜禽產品還可抽獎

彰化縣是台灣畜禽生產大縣，為了行銷優質的雞、鴨、羊、牛、豬肉及相關產品，從9月8日到29日，一連4周共5天舉辦「彰化畜產...

影／霧峰龍眼大變身 今弘光科大舉辦成果發表會

台中龍眼產量全國第二，台中市政府農業局為推廣當季龍眼，輔導霧峰區農會多元產品開發龍眼乾軟式麵包、龍眼花茶、龍眼花氣泡飲及...

彰化百果山喔熊遊憩區降至2歲童可用 9月1日重啟

彰化縣員林市百果山風景區「喔熊遊憩區」5月封閉施工，減低溜滑梯彎曲度，增加安全防護，降低使用年齡規範至2到12歲，日前已...

清水中清路橋下新設溜滑梯…議長爭取 橋下空間親子最愛

台中市清水區中清路橋下大片空地，在議長張清照爭取下已有籃球場，使用率高，民眾反映籃球場圍籬高度不足，籃球常跳脫到路面影響...

台中外埔 2候車亭9月完工

台中市外埔區三崁里民和長者因無候車亭，等公車時日曬雨淋。台中市議員施志昌、外埔三崁里長林月草爭取下，在久輪公司站設置2座...

台中城市交流 盧秀燕下一站訪日？

台中市長盧秀燕今年4月出訪新加坡、7月訪問美西地區，昨天日本大分縣知事佐藤樹一郎到市府拜會，邀請盧赴日交流。政壇盛傳，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。