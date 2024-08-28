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清水中清路橋下新設溜滑梯…議長爭取 橋下空間親子最愛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區中清路橋下出現「恐龍」新溜滑梯，台中市議長張清照爭取完善設備， 橋下空間成親子最愛。圖／中市議長張清照服務處提供
台中市清水區中清路橋下出現「恐龍」新溜滑梯，台中市議長張清照爭取完善設備， 橋下空間成親子最愛。圖／中市議長張清照服務處提供

台中市清水區中清路橋下大片空地，在議長張清照爭取下已有籃球場，使用率高，民眾反映籃球場圍籬高度不足，籃球常跳脫到路面影響行車安全，張清照再爭取近千萬經費，重建圍籬網、增高到6公尺，新增一座可愛的「恐龍磨石子溜滑梯」，橋下空間已成為青少年打籃球、親子常去的佳休閒空間。

附近的清水國小學生也常到橋下空間運動，小朋友喜歡可溜、可攀爬的大型恐龍溜滑梯，直說：「很好玩」，這座溜滑梯的體積很大，全班一起玩都容納得下。

議長張清照表示，海線地區要有大型建設如運動中心、海洋館、鰲峰山運動公園，也要有更多公園綠地與休憩場所，讓居民「就近」利用；他說中清路陸橋下的閒置空間，多年前就爭取闢設籃球場，使用人數愈來愈多，他再向市府反映，進一步爭取擴充籃球圍籬網、活動座椅、停車場等設備，讓民眾使用上更舒適。

張清照今天和台中市民政局副局長彭岑凱、清水區長蔡慶生等人會勘，雖然是上班上學日，籃球場仍有很多青少年打球，遊戲場也有阿嬤帶孫嬉戲，大家爭相和議長合照。

橋下籃球場隊長楊信安說，下班與放學後、還有假日，橋下籃球場與遊戲場常擠滿人潮，這裡也舉辦各種賽事，很受歡迎；但圍籬網高度只月3.5公尺，爭球或傳球過程籃球易跳脫至一旁道路，影響行車安全，甚至砸中行人；兒童遊戲區與年長體健區各項設備與器具也年久失修損壞，有待改善。

張清照反映爭取下，市府編列900多萬元經 費，將籃球場周邊設施與遊戲場一併重整，包括基地開挖與廢棄物清除，新設6公尺高圍籬網，還設一座可愛的恐龍造型磨石子滑涕，加上原有體健器、搖搖樂、高中槓改善，讓橋下空間變身清水小型遊憩場。

台中市清水區中清路橋下出現「恐龍」新溜滑梯，台中市議長張清照爭取完善設備， 橋下空間成親子最愛。圖／中市議長張清照服務處提供
台中市清水區中清路橋下出現「恐龍」新溜滑梯，台中市議長張清照爭取完善設備， 橋下空間成親子最愛。圖／中市議長張清照服務處提供
台中市清水區中清路橋下出現「恐龍」新溜滑梯，台中市議長張清照爭取完善設備， 橋下空間成親子最愛。圖／中市議長張清照服務處提供
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台中市清水區中清路橋下出現「恐龍」新溜滑梯，台中市議長張清照爭取完善設備， 橋下空間成親子最愛。圖／中市議長張清照服務處提供
台中市清水區中清路橋下出現「恐龍」新溜滑梯，台中市議長張清照爭取完善設備， 橋下空間成親子最愛。圖／中市議長張清照服務處提供

恐龍 溜滑梯 運動

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