清水中清路橋下新設溜滑梯…議長爭取 橋下空間親子最愛

台中市清水區中清路橋下大片空地，在議長張清照爭取下已有籃球場，使用率高，民眾反映籃球場圍籬高度不足，籃球常跳脫到路面影響行車安全，張清照再爭取近千萬經費，重建圍籬網、增高到6公尺，新增一座可愛的「恐龍磨石子溜滑梯」，橋下空間已成為青少年打籃球、親子常去的佳休閒空間。

附近的清水國小學生也常到橋下空間運動，小朋友喜歡可溜、可攀爬的大型恐龍溜滑梯，直說：「很好玩」，這座溜滑梯的體積很大，全班一起玩都容納得下。

議長張清照表示，海線地區要有大型建設如運動中心、海洋館、鰲峰山運動公園，也要有更多公園綠地與休憩場所，讓居民「就近」利用；他說中清路陸橋下的閒置空間，多年前就爭取闢設籃球場，使用人數愈來愈多，他再向市府反映，進一步爭取擴充籃球圍籬網、活動座椅、停車場等設備，讓民眾使用上更舒適。

張清照今天和台中市民政局副局長彭岑凱、清水區長蔡慶生等人會勘，雖然是上班上學日，籃球場仍有很多青少年打球，遊戲場也有阿嬤帶孫嬉戲，大家爭相和議長合照。

橋下籃球場隊長楊信安說，下班與放學後、還有假日，橋下籃球場與遊戲場常擠滿人潮，這裡也舉辦各種賽事，很受歡迎；但圍籬網高度只月3.5公尺，爭球或傳球過程籃球易跳脫至一旁道路，影響行車安全，甚至砸中行人；兒童遊戲區與年長體健區各項設備與器具也年久失修損壞，有待改善。