台中城市交流 盧秀燕下一站訪日？

台中市長盧秀燕今年4月出訪新加坡、7月訪問美西地區，昨天日本大分縣知事佐藤樹一郎到市府拜會，邀請盧赴日交流。政壇盛傳，今年5月起，日台交流協會台北事務所代表片山和之拜訪後，宮崎、金澤、名古屋等地陸續來訪，盧秀燕下個出訪點，估計就是日本，她昨表示，「都在規畫中」。

昨天市政會議上，秘書處專案報告「城市外交成果」。盧秀燕說，她當市長後出訪4次，疫情前去香港與歐洲英國、荷蘭，疫情後今年到星、美，她任內推動城市外交，未來還會再安排。盧也強調，副市長由專業外交官出身，六都只有台中如此，她極為重視「讓台中走出去」。

盧秀燕身為「藍營一姐」，被看好挑戰2028，她接連訪星、美，都掀起政壇關切，尤其訪問美西時，因颱風回台坐鎮，颱風過境後又飛美完成訪問，創下政壇創舉。綠營抨擊，盧飛來飛去「演太大」，城市交流不該如此；藍營稱讚盧兼顧市政與誠信，對拓展外交有幫助。

中市政壇盛傳，盧下個訪問點為日本。民進黨議員林德宇上周在議會曾問及此事，盧未明確回覆，但也沒否認。中市府表示，國際交流是重要事務，市府都有規畫，確定會對外公布。

據了解，盧有多套出訪規畫，日本確實列其中；往年市府首長出國預算為780萬元，受疫情影響未動支，今年僅380萬元，盧接連出訪星、美，加上秘書長黃崇典率隊訪問日本，預算已所剩無幾，加上近期將登場的議會定期會，長達2個半月，可能會影響盧下半年出訪安排。

盧秀燕昨說，「未來在我任內，推動城市交流，還會再安排」，不僅止於市長層級，府內首長、學校都能交流，讓世界看見台中很重要，「我極為重視」。

秘書處長謝佳蓁說，台中市在世界各地有27個姐妹市、13個友好城市，主要集中在美國、日本；盧上任後新增關島姐妹市、名古屋觀光友好城市，今年下半年可望與帛琉美麗丘州簽署姐妹市、與日本宮崎縣簽署友好城市。