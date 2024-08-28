聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中城市交流 盧秀燕下一站訪日？

聯合報／ 記者洪敬浤／台中報導
台中市長盧秀燕7月訪問美西地區，她造訪當地台灣企業繼光香香雞。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕7月訪問美西地區，她造訪當地台灣企業繼光香香雞。圖／中市府提供

台中市長盧秀燕今年4月出訪新加坡、7月訪問美西地區，昨天日本大分縣知事佐藤樹一郎到市府拜會，邀請盧赴日交流。政壇盛傳，今年5月起，日台交流協會台北事務所代表片山和之拜訪後，宮崎、金澤、名古屋等地陸續來訪，盧秀燕下個出訪點，估計就是日本，她昨表示，「都在規畫中」。

昨天市政會議上，秘書處專案報告「城市外交成果」。盧秀燕說，她當市長後出訪4次，疫情前去香港與歐洲英國、荷蘭，疫情後今年到星、美，她任內推動城市外交，未來還會再安排。盧也強調，副市長由專業外交官出身，六都只有台中如此，她極為重視「讓台中走出去」。

盧秀燕身為「藍營一姐」，被看好挑戰2028，她接連訪星、美，都掀起政壇關切，尤其訪問美西時，因颱風回台坐鎮，颱風過境後又飛美完成訪問，創下政壇創舉。綠營抨擊，盧飛來飛去「演太大」，城市交流不該如此；藍營稱讚盧兼顧市政與誠信，對拓展外交有幫助。

中市政壇盛傳，盧下個訪問點為日本。民進黨議員林德宇上周在議會曾問及此事，盧未明確回覆，但也沒否認。中市府表示，國際交流是重要事務，市府都有規畫，確定會對外公布。

據了解，盧有多套出訪規畫，日本確實列其中；往年市府首長出國預算為780萬元，受疫情影響未動支，今年僅380萬元，盧接連出訪星、美，加上秘書長黃崇典率隊訪問日本，預算已所剩無幾，加上近期將登場的議會定期會，長達2個半月，可能會影響盧下半年出訪安排。

盧秀燕昨說，「未來在我任內，推動城市交流，還會再安排」，不僅止於市長層級，府內首長、學校都能交流，讓世界看見台中很重要，「我極為重視」。

秘書處長謝佳蓁說，台中市在世界各地有27個姐妹市、13個友好城市，主要集中在美國、日本；盧上任後新增關島姐妹市、名古屋觀光友好城市，今年下半年可望與帛琉美麗丘州簽署姐妹市、與日本宮崎縣簽署友好城市。

出訪 日本 盧秀燕

延伸閱讀

中市府通過增捷運工程局 數位治理局改數位發展局

蔡壁如上談話節目 中市府：應避免爭議政治議題

捲假帳疑雲蔡壁如向盧秀燕致歉 「給市長添麻煩」

日方頻繁拜會中市府 政壇傳盧秀燕下一站出訪日本

相關新聞

台中城市交流 盧秀燕下一站訪日？

台中市長盧秀燕今年4月出訪新加坡、7月訪問美西地區，昨天日本大分縣知事佐藤樹一郎到市府拜會，邀請盧赴日交流。政壇盛傳，今...

台中外埔 2候車亭9月完工

台中市外埔區三崁里民和長者因無候車亭，等公車時日曬雨淋。台中市議員施志昌、外埔三崁里長林月草爭取下，在久輪公司站設置2座...

華山基金會彰化區中秋關懷禮僅募款三成 今告急

中秋佳節將屆，華山基金會發起「愛老人 中秋亮起來」公益活動，9月6日開始送中秋關懷禮，彰化區迄今募款額度不足七成，芳苑鄉...

彰化五星級社區廚房出菜 阿公阿婆與「阿美師」共餐直呼光榮

彰化縣第三百四十九個社區照顧關懷據點，今在永靖鄉四芳社區揭牌，廿多名長者開心享用現煮美味午餐，縣長王惠美化身「阿美師」與...

南投自購腸病毒71型疫苗 供中低收入戶嬰幼兒免費接種

開學季將屆，正處國內腸病毒疫情流行期，南投縣首創自購腸病毒71型疫苗，提供全縣低收、中低收入戶嬰幼兒免費接種，自4月1日...

民俗月捐血意願低 麗明營造給合34機構明起3天辦大型捐血活動

農曆七月，因民俗禁忌導致民眾捐血意願低，各地捐血中心庫存隨之拉警報。台中市麗明營造明天起一連3天在府會園道169號麗明營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。