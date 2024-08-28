台中外埔 2候車亭9月完工

台中市外埔區三崁里民和長者因無候車亭，等公車時日曬雨淋。台中市議員施志昌、外埔三崁里長林月草爭取下，在久輪公司站設置2座候車亭，施志昌昨邀集相關單位現場會勘，工程總經費70萬元，預計今年9月底完工。

施志昌表示，偏鄉交通相當仰賴公車運輸，但外埔偏鄉地區，因為沒有人行道或是路緣寬度限制，公車候車亭非常少，許多長輩等公車日曬雨淋，在地鄉親都希望能設置候車亭，免去等公車之苦。

施志昌說，過去1年他和里長積極爭取，最困難的是用地取得，為了設置這2座候車亭，與私人地主協調多次，克服許多困難後，最終爭取到在久輪公司站設2座候車亭，讓在地鄉親等公車不必再擔心大太陽與下雨天，有更好候車空間與環境。

林月草表示，久輪公司站鄰近百富社區，此社區有200戶上千人，大多在此站等公車，但沒有公車候車亭，等車多為長輩，一等就超過半小時，風雨大時沒地方躲，大晴天就得曬太陽，有時等公車曬得頭暈腦脹，鄉親都希望能設置候車亭；現在爭取到了，等車不用這麼辛苦。

台中市公捷處代理科長許樺軒表示，這2座候車亭經多次會勘與協調用地取得，本月中旬進場施工，工程總經費約70萬，預計下月底可完工。