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華山基金會彰化區中秋關懷禮僅募款三成 今告急

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
華山基金會彰化區募集弱勢老人中秋關懷禮經費不足七成，今邀平日支持華山的地方士紳呼籲社會大眾發揮愛心踴躍認捐。圖／華山提供
華山基金會彰化區募集弱勢老人中秋關懷禮經費不足七成，今邀平日支持華山的地方士紳呼籲社會大眾發揮愛心踴躍認捐。圖／華山提供

中秋佳節將屆，華山基金會發起「愛老人 中秋亮起來」公益活動，9月6日開始送中秋關懷禮，彰化區迄今募款額度不足七成，芳苑鄉力寶龍集團今捐贈10萬元，如同為華山彰化區注入及時雨。

力寳龍集團位在芳苑工業區，協理蔡俊仲代表集團捐款期能拋磚引玉，喚起更多善心人士和公司企業響應華山基金會「結合本鄉本土愛心，照顧本鄉本土老人」理念，捐贈儀式後與10多名到場觀禮的華山長者互動，竟發現79歲簡姓長者是力寶龍退休員工，談到以前在公司服務往事，簡姓長者說起曾獲模範勞工被集團表揚，不禁眉飛色舞，講現在被華山照顧，他充滿感恩。

華山邀請平日捐款和捐贈物資的彰化縣工策會副總幹事陳穎青、代表立委謝衣鳯（今立委服務處主任洪川正出席）、芳苑鄉公所主秘林茂舜、王功蚵藝文化協會經理胡靜宜、番挖農場董娘劉裕珍並、五俊村長洪綮皇、三合村長洪文賓與會，籲請社會大眾助孤老，響應認助中秋關懷禮。

華山基金會今年中秋關懷禮每分380元，有帽子、麵條和麥片粥等實用物資，彰化區扶助近1800位三失（失依、失能、失智）老人，中秋關懷禮經費募集僅三成，很需要大家幫助弱勢長者安度中秋佳節。

中秋 華山基金會

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