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永續健康城市調查台南列領先組 黃偉哲：持續深化

中央社／ 台南27日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系記者周宗禎／攝影

康健雜誌今天公布2024年永續健康城市大調查，台南市獲「五級分」，與彰化縣、台北市並列領先組，台南市長黃偉哲表示，顯示各界對台南推動健康政策肯定，將持續深化健康台南。

台南市政府發布新聞稿指出，市府團隊在地方公衛及健康促進工作上長期耕耘，多項健康指標方面表現突出，例如45至79歲B、C型肝炎篩檢涵蓋率達63.9%，為六都第一；國中小學生齲齒率全台最低；長照覆蓋率突破9成，為六都第一；台南也是最早實施長者假牙補助政策。

市府指出，根據此次調查結果，台南市在「篩檢及照護」拿下全台第2，「政策規劃」排名全台第3，「健康促進」及「環境」均排名全台第4（六都第2），因此在總成績獲得最高等級的「五級分」，領先全台。

市府提到，台南市在22年前推出「行動醫院、全民健檢」計畫，在民眾熟悉的廟埕、小學等場所，為民眾進行篩檢及健康諮詢服務，受檢民眾滿意度高達99%，多年以來，行動醫院持續精進，每年根據市民健康情況增加篩檢項目，消弭醫療資源分布不均問題。

台南市政府指出，總統賴清德具醫師背景，在台南市長任內制定的健康政策基礎，至今仍指引台南市健康發展方向，接任的黃偉哲出身公共衛生領域，將既有政策進一步拓展，讓台南市在各項健康指標中名列前茅，並更符合全球趨勢及健康台灣發展願景。

黃偉哲透過新聞稿表示，將持續發展智慧城市、深化健康政策，打造「健康活力、生活無礙、悠活自在」的健康台南。

小學生 黃偉哲

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