台中外埔增設2座候車亭 長輩等車不必日曬雨淋

偏鄉交通不便，台中市外埔三崁里因無候車亭，長輩等車常得日曬雨淋，相當辛苦。台中市議員施志昌成功爭取設置2座候車亭，工程總經費新台幣70萬元，預計9月底完工。

民進黨台中市議員施志昌今天邀集相關單位會勘，偏鄉交通仰賴公車運輸，外埔區三崁里因沒有人行道或路緣寬度等限制，公車候車亭非常少，許多長輩日曬雨淋等公車。

施志昌表示，為設置候車亭，在私人用地的就經過許多次協調，最終克服許多困難爭取到在久輪公司站設置2座候車亭，讓在地鄉親有更好候車空間與環境。

三崁里長林月草說，久輪公司站鄰近百富社區，此社區有1000多人，大多在此站搭乘公車。因沒有候車亭，長輩等車常超過半小時，未來有了候車亭，長輩等車就不用這麼辛苦。

台中市政府公捷處補充說明，候車亭在8月進場施工，工程總經費約70萬元，預計9月底完工。