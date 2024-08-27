台中外埔增設2座候車亭 長輩等車不必日曬雨淋
偏鄉交通不便，台中市外埔三崁里因無候車亭，長輩等車常得日曬雨淋，相當辛苦。台中市議員施志昌成功爭取設置2座候車亭，工程總經費新台幣70萬元，預計9月底完工。
民進黨台中市議員施志昌今天邀集相關單位會勘，偏鄉交通仰賴公車運輸，外埔區三崁里因沒有人行道或路緣寬度等限制，公車候車亭非常少，許多長輩日曬雨淋等公車。
施志昌表示，為設置候車亭，在私人用地的就經過許多次協調，最終克服許多困難爭取到在久輪公司站設置2座候車亭，讓在地鄉親有更好候車空間與環境。
三崁里長林月草說，久輪公司站鄰近百富社區，此社區有1000多人，大多在此站搭乘公車。因沒有候車亭，長輩等車常超過半小時，未來有了候車亭，長輩等車就不用這麼辛苦。
台中市政府公捷處補充說明，候車亭在8月進場施工，工程總經費約70萬元，預計9月底完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言