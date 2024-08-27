快訊

高溫飆破37度！大台北明熱到通紅 這日變天全台有雨

懶人卡／《台灣米其林指南2024》星級美饌精彩直擊

三金控股價同步走跌 市場等著看台新金的二次出價

台中外埔增設2座候車亭 長輩等車不必日曬雨淋

中央社／ 台中27日電

偏鄉交通不便，台中市外埔三崁里因無候車亭，長輩等車常得日曬雨淋，相當辛苦。台中市議員施志昌成功爭取設置2座候車亭，工程總經費新台幣70萬元，預計9月底完工。

民進黨台中市議員施志昌今天邀集相關單位會勘，偏鄉交通仰賴公車運輸，外埔區三崁里因沒有人行道或路緣寬度等限制，公車候車亭非常少，許多長輩日曬雨淋等公車。

施志昌表示，為設置候車亭，在私人用地的就經過許多次協調，最終克服許多困難爭取到在久輪公司站設置2座候車亭，讓在地鄉親有更好候車空間與環境。

三崁里長林月草說，久輪公司站鄰近百富社區，此社區有1000多人，大多在此站搭乘公車。因沒有候車亭，長輩等車常超過半小時，未來有了候車亭，長輩等車就不用這麼辛苦。

台中市政府公捷處補充說明，候車亭在8月進場施工，工程總經費約70萬元，預計9月底完工。

公車 台中市 長輩

延伸閱讀

金山萬壽社區專屬食材 中角灣「凸丕仔」體驗回味

營造老幼共榮 新北貢寮雙玉社區健走兼走讀在地歷史

彰化永靖四芳社區成立社區關懷據點 每週開放2天

等車不再日曬雨淋 台中外埔三崁里二座候車亭9月底完工

相關新聞

彰化五星級社區廚房出菜 阿公阿婆與「阿美師」共餐直呼光榮

彰化縣第三百四十九個社區照顧關懷據點，今在永靖鄉四芳社區揭牌，廿多名長者開心享用現煮美味午餐，縣長王惠美化身「阿美師」與...

南投自購腸病毒71型疫苗 供中低收入戶嬰幼兒免費接種

開學季將屆，正處國內腸病毒疫情流行期，南投縣首創自購腸病毒71型疫苗，提供全縣低收、中低收入戶嬰幼兒免費接種，自4月1日...

民俗月捐血意願低 麗明營造給合34機構明起3天辦大型捐血活動

農曆七月，因民俗禁忌導致民眾捐血意願低，各地捐血中心庫存隨之拉警報。台中市麗明營造明天起一連3天在府會園道169號麗明營...

凱米颱風影響暫停使用 八仙山森林遊樂區親水區重新開放

八仙山國家森林遊樂區親水區7月底因凱米颱風影響暫停使用，經工程人員深入十文溪上游搶修管線後，恢復正常供水，目前親水區已重...

等車不再日曬雨淋 台中外埔三崁里二座候車亭9月底完工

台中市外埔區三崁里民和長者因無候車亭，等公車時日曬雨淋，台中市議員施志昌與外埔三崁里長林月草爭取下，在久輪公司站設置二座...

影／台中警東區抓噪音 5輛大型重機超標如「車聚現場」

台中市第三警分局在取締噪音車，23日在東區聯合稽查，查獲8輛機車噪音超標，其中有5輛是懸掛黃牌、紅牌的大型重機，現場彷彿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。