快訊

高溫飆破37度！大台北明熱到通紅 這日變天全台有雨

懶人卡／《台灣米其林指南2024》星級美饌精彩直擊

三金控股價同步走跌 市場等著看台新金的二次出價

彰縣推大橋農村社區重劃 盼9月爭取過半地主同意

中央社／ 彰化27日電

為改善農村鄉村區生活環境地籍凌亂、公共設施不足問題，彰縣府推動大村鄉大橋農村社區土地重劃，開發面積為5.62公頃。縣府指出，取得過半地主同意後，即可向內政部申請複勘。

彰縣府地政處指出，大村鄉大橋農村社區土地重劃，開發面積約5.62公頃，範圍則涵蓋大村鄉臨石笱埤圳至省道台1線中山路3段之間的土地，目前已有32名地主出具同意書，希望能在9月底取得過半數，也就是66名地主的同意書。

地政處表示，取得過半數地主同意書後，下一階段就是向內政部申請複勘，複勘後辦檢討會再成立協進會，才算完成第一階段重劃區勘選作業流程，再繼續進行先期規劃作業，目前只是在剛起步的階段。

地政處指出，大村鄉大橋農村社區土地重劃是繼員林市大饒及大村鄉過溝農村社區後，彰化縣第3個農村社區土地重劃開發案例。

地政處長蔡和昌表示，縣府對重劃案樂觀其成，不過土地重劃需一半以上地主同意，且同意地主持有的土地總面積過半才能成案，為了鄉村環境的改善與發展，呼籲有意參加重劃的地主在9月底前提出申請，以利加快作業進展。

內政部 重劃區

延伸閱讀

巨大「偶泥」盤據甲仙大橋 陳其邁呼喚貓奴來打卡

超萌「偶泥」貓依偎甲仙大橋 陳其邁曬照推廣甲仙芋筍節

俄羅斯：庫斯克州3座重要大橋盡遭烏軍炸毀

疑天雨視線不佳 台南男深夜開車自撞玉井大橋身亡

相關新聞

彰化五星級社區廚房出菜 阿公阿婆與「阿美師」共餐直呼光榮

彰化縣第三百四十九個社區照顧關懷據點，今在永靖鄉四芳社區揭牌，廿多名長者開心享用現煮美味午餐，縣長王惠美化身「阿美師」與...

南投自購腸病毒71型疫苗 供中低收入戶嬰幼兒免費接種

開學季將屆，正處國內腸病毒疫情流行期，南投縣首創自購腸病毒71型疫苗，提供全縣低收、中低收入戶嬰幼兒免費接種，自4月1日...

民俗月捐血意願低 麗明營造給合34機構明起3天辦大型捐血活動

農曆七月，因民俗禁忌導致民眾捐血意願低，各地捐血中心庫存隨之拉警報。台中市麗明營造明天起一連3天在府會園道169號麗明營...

凱米颱風影響暫停使用 八仙山森林遊樂區親水區重新開放

八仙山國家森林遊樂區親水區7月底因凱米颱風影響暫停使用，經工程人員深入十文溪上游搶修管線後，恢復正常供水，目前親水區已重...

等車不再日曬雨淋 台中外埔三崁里二座候車亭9月底完工

台中市外埔區三崁里民和長者因無候車亭，等公車時日曬雨淋，台中市議員施志昌與外埔三崁里長林月草爭取下，在久輪公司站設置二座...

影／台中警東區抓噪音 5輛大型重機超標如「車聚現場」

台中市第三警分局在取締噪音車，23日在東區聯合稽查，查獲8輛機車噪音超標，其中有5輛是懸掛黃牌、紅牌的大型重機，現場彷彿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。