彰化五星級社區廚房出菜 阿公阿婆與「阿美師」共餐直呼光榮

彰化縣第三百四十九個社區照顧關懷據點，今在永靖鄉四芳社區揭牌，廿多名長者開心享用現煮美味午餐，縣長王惠美化身「阿美師」與社區志工打菜，並在社區長者熱情邀請留下共餐，阿公、阿婆第一次和縣長吃飯，都說「很光榮」。

永靖鄉四芳社區獲頂新和德文教基金會補助，2022年建造共餐廚房，四芳村長盧清連、社區發展協會理事長陳雍讓和協會理監事努力，同年5月起開始每周三天提供社區老人共餐服務，今年5月迄今由村長和社區理事長共同負擔每周兩天的共餐費，王惠美今送米粉、北斗油、彰化雞蛋、彰化豬肉為四芳社區關懷據點加菜，誇讚四芳廚房是五星級。

四芳社區運作穩定，成為彰化縣第三百四十九個社區關懷據點，王惠美和社會處長王蘭心、鄉長魏碩衛、立法委員陳素月、社區發展協會幹部等人，共同主持關懷據點揭牌儀式。王惠美說表示，彰化縣有591個村里，縣政府希望逐步完成一村里一據點的目標，永靖鄉總人口3萬4918人，老年人口6753人，與總人口數占比19.34%，四芳村達到22.42%社區照顧關懷據點成立後，期能更加妥善照顧長者。

四芳社區關懷據點服務28名長者，最高齡是94歲陳輝聰，行動自如，今參加關懷據點揭牌儀式和用餐，「阿美師」稱讚四芳社區擁有全縣最好的廚房，她和社區志工打菜時，陳輝聰和阿公、阿婆點菜要吃這個、那個，見縣長留下來共餐，陳輝聰等人很高興說「頭一次和縣長呷飯，真光榮。」

永靖鄉原本是全縣唯二沒日照社福大樓的鄉鎮，鄉公所去年獲捐一塊宮廟土地，無償提供縣政府興建日照社福大樓，將興建地上6層樓，目前進入規畫設計，有衛生所、不老健身房、公設民營托嬰中心、日照中心、育兒親子館以及老人健康促進空間。