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彰化永靖四芳社區成立社區關懷據點 每週開放2天

中央社／ 彰化縣27日電

彰化縣永靖鄉四芳社區人口老化嚴重，今天舉行社區照顧關懷據點揭牌儀式，成為彰化縣第349個據點，每週開放2天上午，目前縣內有591個村里，將朝1村里、1據點目標邁進。

彰化縣長王惠美致詞時說，永靖鄉總人口有3萬餘人，老年人口占約19.34％，四芳村老年人口則有22.42％，人口老化嚴重，成立社區照顧關懷據點之後，期待能更加妥善照顧長輩。

四芳社區發展協會理事長陳雍讓表示，四芳社區是永靖鄉第9個關懷據點，服務約28名長者，其中年紀最大為94歲；輕微失智長者到據點接觸人群可延緩失智速度。

縣府社會處表示，四芳社區照顧關懷據點開放時間為每週二、三上午8時30分至11時30分，提供電話問安、餐飲服務及健康促進活動等，希望長輩都能踴躍參與。

另外，王惠美指出，縣府為照顧長者，推出長青幸福卡社福點數每月1000元，可運用於客運，合約診所折抵基本部分負擔費用50元，搭台鐵每趟次最高補助社福點數30點（1點1元）。

老化 老年人口

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