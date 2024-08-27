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南投自購腸病毒71型疫苗 供中低收入戶嬰幼兒免費接種

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投首創自購腸病毒71型疫苗，供縣內中低收入戶嬰幼兒免費接種。圖／南投衛生局提供
南投首創自購腸病毒71型疫苗，供縣內中低收入戶嬰幼兒免費接種。圖／南投衛生局提供

開學季將屆，正處國內腸病毒疫情流行期，南投縣首創自購腸病毒71型疫苗，提供全縣低收、中低收入戶嬰幼兒免費接種，自4月1日起凡設籍南投縣且出生滿2個月至未滿6歲符合低收、中低收入戶的嬰幼童，均可至縣內13鄉鎮衛生所免費接種兩劑腸病毒71型疫苗，兩劑間隔至少28天。

衛生局長陳南松表示，每年4至9月為腸病毒感染流行期，感染腸病毒71型最容易導致嚴重的神經系統併發重症，嚴重甚至死亡，重症致死率高達33.3%之間，而5歲以下的嬰幼兒為併發重症及死亡的高危險群，年紀越小併發重症機率越高，因而編列專款318萬餘元採購疫苗，保護縣內弱勢家庭嬰幼童免受腸病毒感染。

南投縣衛生局強調，腸病毒的傳染力強，在人與人密切接觸、互動頻繁的地方最容易傳播，例如家庭、幼兒園、安親班及托嬰中心等，經統計，國內截至113年8月26日止，全台腸病毒重症個案共計5例。近期監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。

9月開學在即，陳南松呼籲家長與教托育機構人員，多加留意嬰幼兒健康狀況，並加強教導學童落實肥皂勤洗手，及生病在家休息等良好衛生觀念，今年社區流行腸病毒以克沙奇A型為主，對腸病毒71型疫苗無交叉保護效果，打過自費腸病毒71型疫苗仍可能感染，同樣應做好防範措施，。

如果幼童感染腸病毒應在家休息，避免與其他幼兒接觸，感染後一周如有出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，應立即送往衛福部南投醫院及埔里基督教醫院等2家腸病毒重症責任醫院就醫。或撥打免付費防疫專線1922及南投縣防疫專線049-2220904洽詢。可

南投首創自購腸病毒71型疫苗，供縣內中低收入戶嬰幼兒免費接種。圖／南投衛生局提供
南投首創自購腸病毒71型疫苗，供縣內中低收入戶嬰幼兒免費接種。圖／南投衛生局提供

南投縣 腸病毒 衛生局

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