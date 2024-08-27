快訊

台新金總座針對「新新併」提出五大聲明 不排除拉高換股比例

直播／2024《台灣米其林指南》星級美食城市 摘星餐廳名單公布

一票外國人排隊！台北101捷運站搶搭「手扶梯」 官方出手了

彰化聲舞團八卦山銀橋廣場展演 舞作詮釋人生3階段

中央社／ 彰化27日電

彰化新銳舞團「聲舞團」將於9月20日至22日，在八卦山銀橋廣場展演「我忘記舉手」，舞作包含「我才十七歲」、「徘徊在繁華煩躁中的我」及「花甲的我」，詮釋人生3階段。

彰化縣文化局今天發布新聞訊息指出，入選彰化縣傑出演藝團隊的聲舞團於2016年成立，團長吳思瑋從彰化平和國小舞蹈班一直到大學遠赴德國攻讀舞蹈，旅德17年後回到彰化成立聲舞團，以創新與融合為宗旨，致力結合現代舞與當代身體語彙元素，2018年於彰化縣立美術館推出舞團首支作品。

文化局表示，聲舞團曾在縣立美術館、彰化農業穀倉、南郭郡守官舍及彰化縣議會議事廳等場地演出，讓表演藝術融入地方地景，期許每一支舞作都能從彰化出發，創造彰化獨有的舞蹈作品。

文化局指出，聲舞團這次推出的全新舞作「我忘記舉手」，讓創新藝術形式走入自然，作品包含舞作「我才十七歲」、「徘徊在繁華煩躁中的我」及「花甲的我」，分別對應人生的17歲至70歲，由3組不同年齡的舞者，詮釋人生3個不同階段。

舞作細說從青春期高中生、為生活打拚的社會中堅，到樂齡族群，在人生不同階段，面對選擇與決定時，往往習慣性地忘記舉手為自己發聲。

聲舞團藝術總監吳思瑋說，希望透過這次演出，讓觀眾能重新審視自己的人生歷程，找到生活的力量，找回舉手的動力，勇敢為自己發聲。

人生 舞團

延伸閱讀

彰化推中秋洋香瓜禮盒 未來盼進軍國際市場

彰化離岸風電工安意外 19歲簡男急救多天昨晚不治

台南舞團攜國旗跳遍義大利 八家將、客家採茶成主題

彰化今晚送肉粽行經4鄉鎮 民眾質疑農曆7月會人心惶惶

相關新聞

南投自購腸病毒71型疫苗 供中低收入戶嬰幼兒免費接種

開學季將屆，正處國內腸病毒疫情流行期，南投縣首創自購腸病毒71型疫苗，提供全縣低收、中低收入戶嬰幼兒免費接種，自4月1日...

民俗月捐血意願低 麗明營造給合34機構明起3天辦大型捐血活動

農曆七月，因民俗禁忌導致民眾捐血意願低，各地捐血中心庫存隨之拉警報。台中市麗明營造明天起一連3天在府會園道169號麗明營...

凱米颱風影響暫停使用 八仙山森林遊樂區親水區重新開放

八仙山國家森林遊樂區親水區7月底因凱米颱風影響暫停使用，經工程人員深入十文溪上游搶修管線後，恢復正常供水，目前親水區已重...

等車不再日曬雨淋 台中外埔三崁里二座候車亭9月底完工

台中市外埔區三崁里民和長者因無候車亭，等公車時日曬雨淋，台中市議員施志昌與外埔三崁里長林月草爭取下，在久輪公司站設置二座...

影／台中警東區抓噪音 5輛大型重機超標如「車聚現場」

台中市第三警分局在取締噪音車，23日在東區聯合稽查，查獲8輛機車噪音超標，其中有5輛是懸掛黃牌、紅牌的大型重機，現場彷彿...

日方頻繁拜會中市府 政壇傳盧秀燕下一站出訪日本

台中市長盧秀燕今年4月前往新加坡，7月訪問美西。政壇盛傳，從今年5月起，日台交流協會台北事務所代表片山和之拜訪盧秀燕後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。