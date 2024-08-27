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彰化推中秋洋香瓜禮盒 未來盼進軍國際市場

中央社／ 彰化27日電

彰化秋作洋香瓜進入盛產季節，縣府今年以首屆彰化縣洋香瓜評鑑競賽得獎果農生產的果品推出中秋禮盒，縣長王惠美表示，未來期待能進軍新加坡等國際市場。

彰化縣政府與永靖鄉農會合作，今天舉辦彰化縣洋香瓜推廣行銷記者會，邀請民眾訂購產地直送的「中秋洋香瓜禮盒」，單顆重量約在1.8公斤到2公斤，價格新台幣500至800元不等。

永靖鄉農會理事長詹日新說，彰化縣洋香瓜種植面積約78甲，永靖鄉種植面積約8甲，永靖鄉種植的洋香瓜外型、甜度都一流，中秋節前夕正值產季。

王惠美表示，永靖鄉農會在今年5月舉辦彰化縣第1屆洋香瓜評鑑競賽，冠、亞、季軍產品都在農會展售。此外，農會也透過家政班以洋香瓜做成多種料理，包含月餅、蛋糕等，歡迎大家試做，好的農產品未來也期待能進軍新加坡等國際市場。

農糧署中區分署副分署長鍾孟佳說，彰化縣洋香瓜過去多以隧道棚式栽培，近年因應氣候變遷及兼顧品質，許多農友改採設施栽培洋香瓜，為提升生產效率，農糧署也不斷輔導農友讓生產機械化、設施現代化，透過科技農業減輕農友負擔。

中秋節 農會

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