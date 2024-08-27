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中市府通過增捷運工程局 數位治理局改數位發展局

中央社／ 台中27日電

台中市政府今天在市政會議中通過「台中市政府組織自治條例」修正案，擬成立「捷運工程局」及數位治理局更名為「數位發展局」，全案將送台中市議會審議。

台中市政府今天召開市政會議，會中討論「台中市政府組織自治條例」第6條修正草案，並獲通過，台中市長盧秀燕表示，經市政會議通過後，將送台中市議會審議。

對於新增捷運工程局，盧秀燕表示，捷運工程局的成立是基於城市發展與捷運路網建設，已獲行政院同意，目前有捷運的城市中，只有台中市未設捷運工程局，之前捷運綠線是委託北捷辦理。

盧秀燕認為，目前台中市還要興建捷運藍線、綠線延伸線等，還有其他捷運路網規劃中，未來30年是台中市興建捷運的高峰期，有必要成立捷運工程局。

至於現行數位治理局更名為數位發展局，盧秀燕說，數位治理局更名是為讓機關名稱與中央的數位發展部對應，而且數位業務不只治理，還有發展工作，包括協助產業及民間，未來工作將更龐大及更長遠，這也是改名為數位發展局的原因。

捷運 盧秀燕

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