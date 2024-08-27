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蔡壁如上談話節目 中市府：應避免爭議政治議題

中央社／ 台中27日電

台中市政顧問蔡壁如被爆料政治獻金涉及報假帳，最近上談話節目及主持網路節目也遭檢舉兼差。市府人事處今天表示，單純參加政論節目，法令沒有禁止，但若政治性議題可能引發爭議的應儘量避免。

蔡壁如於2024立委選舉時參選台中市海線立委，台中市長盧秀燕全力相挺，在選後還延攬加入市府團隊，擔任有給職市政顧問，近日因民眾黨爭議多，蔡壁如常上談話性節目，她還在網路主持節目，被檢舉有兼差之虞。

對於蔡壁如近來成為媒體關注人物，台中市長盧秀燕上午主持市政會議前，對媒體提問不做回應，但盧秀燕在市政會議中則提到，她唸國中時曾代表學校參加全國科學獎數學組，拿到全國第2名，第1名則從缺，所以她的數學不太壞，各局處的預算要特別注意一下，「我數字蠻清楚的」。

蔡壁如今天前往太平區某長照據點接受媒體聯訪時也表示，謝謝盧秀燕對她的鼓勵，對於最近民眾黨新聞量特別多，給盧秀燕製造一些麻煩，她要說抱歉。

對於蔡壁如被檢舉兼差一事，市府人事處長沈德蘭則在會後接受媒體聯訪時表示，公務員服務法有規定，如果反覆從事某種行為，就會涉及公務員服務法禁止事項，據市府了解，蔡壁如上週有上過1次網路節目，市府已說明相關規定，如果重覆性持續主持就會涉及公務員服務法禁止項目；而蔡壁如也表示了解，會依照公務員法令來辦理。

至於蔡壁如參加談話節目，沈德蘭認為，目前談話性節目態樣很多，如果單純參加，法令沒有禁止，但若是政治性議題會引起爭議的話，應該要儘量避免，免得民眾誤解，這也已向蔡壁如說明。

盧秀燕 蔡壁如

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