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民俗月捐血意願低 麗明營造給合34機構明起3天辦大型捐血活動

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
麗明營造董事長吳春山號召34個機構一起辦大型捐血。記者黃寅／攝影
麗明營造董事長吳春山號召34個機構一起辦大型捐血。記者黃寅／攝影

農曆七月，因民俗禁忌導致民眾捐血意願低，各地捐血中心庫存隨之拉警報。台中市麗明營造明天起一連3天在府會園道169號麗明營造總部大樓前舉辦捐血活動，每天動員3輛捐血車，現場還邀請兒童表演團體「寶貝舞團」演出，以及提供1輛近兩萬元的捷安特自行車和多項好禮供摸彩，還有奧運柔道國手將現身站台

麗明營造說，他們長期力挺台灣醫療，用實際行動破除血荒之災，已連續23年舉辦公益捐血，並累計募得1萬6040袋鮮血。今年，再擴大公益捐血規模，每日捐血車輛從去年的2輛增加至3輛，還攜手中台灣34家地方企業與民間機構共同推動。

麗明營造董事長吳春山說，2001年他得知台中捐血中心逢民俗月就缺血，因此發起公益捐血活動，帶領同仁並號召社會大眾以行動破除傳統迷思。首年出動1輛捐血車、僅募得125袋血，但仍持續推動至今，去年並募得1769袋，創下募得血量新高，有信心今年將能號召更多民眾加入。

吳春山說，麗明營造結合核心本業，也號召關係企業、上下游價值鏈及在地民間團體等34個機構，共同做公益，實踐社會共好理念。主辦單位包含麗明營造、麗明建設、全宏營造、春耕不動產、豐穀建設、台中市南屯扶輪社、台中市國際蘭馨交流協會、台中日光溫泉會館、立富實業、麗萌企業、歐克佬、台中市商業會、台灣知日協會、三力印刷、銘垣興業，以及其餘協辦單位20個。

公益捐血活動更獲得體壇與藝文界的熱烈響應。為感謝麗明的長期贊助，國立台灣體育運動大學、台中藍鯨女子足球隊，以及台灣梧桐弦樂團等，聞麗明舉辦公益捐血活動，皆紛紛前來支持。活動每日上午9時起至下午4時，請記得攜帶身分證。

公益 台中市 捐血中心

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