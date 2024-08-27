南投水里日治郵局荒廢恐倒塌 居民無奈不捨拆除

民國26年木造的水里北埔郵局閒置多年，內部結構嚴重損壞且建物傾斜有倒塌風險，地主請建築師評估「無修復可能」，近日已展開拆除；居民無奈不捨老郵局終究逃不過拆除命運。

郵局土地屬台灣郵政協會、台灣電信協會共同持有，兩協會今天接受中央社記者訪問表示，曾在台北、台南、屏東等地與文化機關、建築師合作，修復再利用老郵局，但很可惜水里鄉民族路這處老郵局內部梁柱等主結構損壞非常嚴重，經建築師評估「無修復可能」。

「當地孩童都戲稱這裡是鬼屋」，協會表示，由於內部殘破不堪，且建築物已有傾斜現象，確實存在公共安全疑慮，為避免颱風、地震造成無預警倒塌而釀意外事故，經建築師評估須拆除，拆除前也曾拜訪街坊鄰居，並無太大反對聲音。

協會指出，這處老郵局拆除前，已先至文化主管機關網站查詢，得知此處不屬於官方公告古蹟或歷史建築，且建築師認為無法以現況修復，若執意修復如歷史文化景點，等於重新蓋一座一模一樣的郵局，其實意義不大，因為不具原始建築材料、工法。

協會表示，會址位在台北市，在南投無太多人力可維護管理，常被投訴郵局周邊雜草叢生、建物可能傾倒，兩協會聯席董事會111年決議先拆建物，未來規劃如何以環境友善方式利用土地，但目前無初步想法，短期不會大興土木開發，也歡迎地方提出想法將列入考量。

關心地方歷史人文的臉書（Facebook）粉絲專頁「戀戀水里」指出，這幾年多次試圖找單位盼留住水里北埔郵局，這是日治時期為數不多、全由檜木蓋的郵便所，如今好像只剩此處，在地意識抬頭的今天，有些地方拚命找尋自己的歷史與文化，「結果咱們不是閒置就是拆除」，保留從來不是選項，這也反映在地對文化保存概念相當薄弱，非常無奈老郵局終究逃不過拆除命運。

「戀戀水里」指出，幾週前才與地方民代討論如何想辦法留住老郵局，沒想到拆除命運來得如此迅雷不及掩耳，拆除一棟歷史建物竟沒有任何說明，甚至在地鄉民不知情，此舉實在相當粗暴，「絕不是對待歷史建築應有態度與作法」，若決定拆除前能公告或說明，並清楚交代如何安置這棟充滿水里人回憶的老建築，或許反彈聲浪不會那麼大，大家也較能接受。

「戀戀水里」表示，老建物保留維護費用通常遠比舊地重建還高，若真要保留，不得不考慮經費、如何營運與維護，這相當現實；由於閒置多年，老郵局主體結構確實不堪使用，甚至有危險疑慮，所以「拆」是務實選項，也不見得拆就是不對，但拆除之後呢，總之，水里鄉雖然故事多，老東西卻漸漸少了。