凱米颱風影響暫停使用 八仙山森林遊樂區親水區重新開放

八仙山國家森林遊樂區親水區7月底因凱米颱風影響暫停使用，經工程人員深入十文溪上游搶修管線後，恢復正常供水，目前親水區已重新開放使用。

林業及自然保育署台中分署表示，7月底因凱米颱風造成親水區暫停使用，經過工程人員深入十文溪上游搶修管線後，恢復正常供水，目前親水區已全面開放；親水區融合大自然，搭配大型木傘，頗有峇厘島度假風。

園區內除了親水設施，沿著十文溪畔修築的天籟步道，採通用設計適合所有使用者，是一條友善全齡、舒適平坦的步道。