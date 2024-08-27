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凱米颱風影響暫停使用 八仙山森林遊樂區親水區重新開放

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
因凱米颱風影響暫停使用，八仙山森林遊樂區親水區重新開放使用。圖／林業及自然保育署台中分署提供
因凱米颱風影響暫停使用，八仙山森林遊樂區親水區重新開放使用。圖／林業及自然保育署台中分署提供

八仙山國家森林遊樂區親水區7月底因凱米颱風影響暫停使用，經工程人員深入十文溪上游搶修管線後，恢復正常供水，目前親水區已重新開放使用。

林業及自然保育署台中分署表示，7月底因凱米颱風造成親水區暫停使用，經過工程人員深入十文溪上游搶修管線後，恢復正常供水，目前親水區已全面開放；親水區融合大自然，搭配大型木傘，頗有峇厘島度假風。

園區內除了親水設施，沿著十文溪畔修築的天籟步道，採通用設計適合所有使用者，是一條友善全齡、舒適平坦的步道。

台中分署提醒，為提供優質安全的服務，每周四做親水區設施維護保養暫停開放，開放時間兒童使用親水設施時須由大人陪同，並注意地面濕滑小心行走。八仙山國家森林遊樂區旅遊資訊請洽遊客中心：04-25951214；園區內設有小木屋住宿及餐飲服務，訂房、餐點可洽台中商旅八仙山莊：04-25950266。

因凱米颱風影響暫停使用，八仙山森林遊樂區親水區重新開放使用。圖／林業及自然保育署台中分署提供
因凱米颱風影響暫停使用，八仙山森林遊樂區親水區重新開放使用。圖／林業及自然保育署台中分署提供

八仙 凱米颱風 森林遊樂區

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