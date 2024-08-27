台中市外埔區三崁里民和長者因無候車亭，等公車時日曬雨淋，台中市議員施志昌與外埔三崁里長林月草爭取下，在久輪公司站設置二座候車亭，施志昌今天邀集相關單位現場會勘，工程總經費70萬元，預計今年9月底完工。

施志昌表示，偏鄉交通相當仰賴公車運輸，但如外埔偏鄉地區，因為沒有人行道或是路緣寬度等限制，公車候車亭非常少，許多長輩經常因等公車日曬雨淋，外埔三崁里里長林月草與在地的鄉親都希望能設置候車亭。

施志昌說，過去一年他和林月草里長一直積極爭取，最困難的是用地取得，為了設置這二座候車亭，與私人地主用地同意的協調就多次，克服許多困難後，最終爭取到設置久輪公司站二座候車亭，讓在地鄉親等公車不必再擔心大太陽與下雨天，有更好候車空間與環境。

林月草表示，久輪公司站鄰近百富社區，此社區有兩百戶1000多人，大多在此站搭乘公車，但此處沒有公車候車亭，鄉親等公車若風雨大時都沒地方躲，且經常等車就超過半小時，很多又是長輩，所以一直向她反映可否設置候車亭。她感謝施志昌議員，幫地方爭取候車亭的設置，讓鄉親等車不用這麼辛苦。