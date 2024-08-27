日方頻繁拜會中市府 政壇傳盧秀燕下一站出訪日本

台中市長盧秀燕今年4月前往新加坡，7月訪問美西。政壇盛傳，從今年5月起，日台交流協會台北事務所代表片山和之拜訪盧秀燕後，宮崎、金澤、名古屋等地陸續拜訪，加上今天盧秀燕與大分縣知事會面，下個出訪點可能就是日本。

民進黨議員林德宇上周在議會專案報告時，曾提問政壇盛傳盧下次出訪要去日本；多名議員說，當時盧秀燕未明確回覆，但也沒有否認。中市府表示，國際交流是重要事務，市府都有規畫，確定行程將對外公布。

據了解，中市秘書處往年編列的首長出國預算約780萬元，因為前兩年疫情影響，出國預算未動支，今年預算只有380萬元，盧接連出訪星、美，加上秘書長黃崇典率隊訪問日本，預算已所剩無幾，加上長達2個半月的定期會將登場，可能會影響盧下半年出訪安排。

疫情結束，盧秀燕今年補修「外交學分」，盧4月訪問新加坡、7月訪問美西，出發前都透過市府新聞稿釋出國際邀訪訊息，例如3月星國駐台代表葉偉傑、6月世華婦女協會副會長陳玲華開口邀請，盧隨後即到訪。

盧秀燕與中市府今年5月起，與日本交流密切。日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之一行5月6日拜會中市府，盧秀燕親自接見，雙方除交流城市建設、觀光活動，片山和之在會中，邀請盧秀燕率團訪問日本，加深合作與城市情誼。盧表示，希望共同促進台日城市合作發展。