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已出訪星、美 盧秀燕：任內城市交流還會再安排

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早表示，她就任市長迄今已出訪4次，今年先後去星、美，「任內城市交流還會再安排」。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕今早表示，她就任市長迄今已出訪4次，今年先後去星、美，「任內城市交流還會再安排」。圖／台中市新聞局提供

台中市盧秀燕今年先後訪問新加坡、美西地區，引發政壇議題。中市秘書處今在市政會議專案報告城市外交成果。盧秀燕今早表示，她當市長以來出訪4次，疫情前去香港與歐洲，今年已去星、美，未來在她任內推動城市交流，還會再安排。

盧也強調，她的副市長有專業、資深外交官出身，在地方政府非常少見，六都只有台中市是這樣，讓台中走出去，「我極為重視」。

台中市秘書處長謝佳蓁說，台中市在世界各地有27個姐妹市、13個友好城市，主要集中在美國、日本；盧上任後新增關島姐妹市、名古屋觀光友好城市，今年下半年可望與帛琉美麗丘州簽署姊妹市、與日本宮崎縣簽署友好城市。

盧秀燕今年出國訪問，尤其星、美兩地是我國政治人物取經的重點城市，盧身為「藍營一姐」，兩次出訪都掀起政壇熱議。

盧秀燕說，她首次出訪是當日來回香港，參加世界農產品行銷會，第二次出訪去歐洲英國、荷蘭，因為台中推動節能減碳、空氣革命，加上台中肉品市場轉型，兩地都是歐洲模範生。

盧秀燕說，今年疫情後出訪，「未來在我任內，推動城市交流，還會再安排」，不僅止於市長層級，府內首長、區公所、學校與民間也能城市交流，讓台中走出去，歡迎外賓進來，讓世界看見台中、讓台中躍上國際舞台，對城市而言很重要，「我極為重視」。

盧強調，她有3名副市長，一般而言副市長都是內政專長， 她2任任期都有外交官擔任副市長，地方政府有專業外交官，非常少見，六都只有台中市是這樣。

盧表示，首任副市長令狐榮達擔任過大使、外交部次長，是國內輩份極高的外交人員；現任副市長黃國榮，擔任過我國駐蒙古大使、舊金山辦事處長，也是傑出的外交人才。

出訪 台中市 盧秀燕

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