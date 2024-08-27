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最壞身教 草屯親子公園待驗收 家長竟帶童擅闖遊玩

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投草屯親子共融公園尚未啟用，圍籬還沒拆除，但已有家長帶著小孩違規闖入。圖／江姓民眾提供
南投草屯親子共融公園尚未啟用，圍籬還沒拆除，但已有家長帶著小孩違規闖入。圖／江姓民眾提供

南投縣政府在草屯植物公園打造親子共融公園，雖已竣工但未完成驗收，前天卻有不少家長無視圍籬帶小孩闖入工區遊玩。縣府表示，將貼公告禁止進入，並要求廠商加強巡檢。

草屯植物公園打造親子共融公園斥資5千萬元，設計以運動遊憩為主題，涵蓋共融兒童遊戲場、滑輪賽道區、成人體健區及旋轉搖擺區等，另規畫無障礙空間與遊戲區，可提供全年齡及共融需求。

親子公園去年3月動工，至今已設置旋轉棒、衝浪板、擺盪大索、彈跳床等遊具，高達3層樓的溜滑梯、攀爬網、吊床等大型遊具，其中主塔「貨櫃疊疊樂」最吸睛，已竣工待驗收，預計9月下旬啟用。

不少家長等不及，無視該公園外仍設鐵網圍籬，就帶孩子闖入，大票人玩得不亦樂乎，路過民眾看了傻眼，一群人玩瘋了的照片被貼上網，引發熱議。民眾批違規闖入的家長素質低落，質疑「若出事要怪政府」？且設施被玩壞家長要賠嗎？但也有人認為管理單位太輕忽。

縣府表示，工程驗收期潛藏安全問題，呼籲家長不要在孩子面前違規，做最壞身教。

南投縣 小孩 親子

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