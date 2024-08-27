彰化7月水災 議員轟：天災+人禍

彰化縣鹿港鎮、和美鎮上月凱米颱風來襲淹水嚴重，多名議員昨在議會怒轟，議員凃淑媚說，縣府不能把責任都推給天災，要規畫短中長期治水措施，不能只是向水利署爭取經費，等錢下來已經來不及了。縣長王惠美說，安東二排短期先浚渫、改善8個水匣門，讓水流更順，經費約560萬元。

議員周君綾、凃淑媚、賴清美等人質詢，上月颱風造成鹿港、和美嚴重淹水。周君綾說，洋仔厝溪溢堤淹水，洋仔厝溪道路工程也被底泥淤積，民眾連回家之路都無法走，許多住戶家中的家電、家具、車子都報銷，以往根本沒淹過水，是否和工程有關？要求追究責任。

彰化縣工務處長林漢斌說，工程設施均符合防洪標準，但是上個月降雨實在太多，已要求廠商清掉淤泥。水資處長陳詔慶說，洋仔厝溪的排水應可滿足10年防洪標準，只要洋仔厝溪水位不要太高，水排到支流，應可保持排水安全。

凃淑媚怒批說「你這不是白說」，現在隨時都有強降雨，從去年4月到今年7月，已發生3次強降雨淹水，安東二排12年來沒什麼大水災，但安東二排和洋仔厝溪的水位落差2公尺，變成排水倒灌，去年就建議安東二排要做水門，至今都還沒做，上周五才開始清淤，要有長期計畫。

議員李俊諭說，溪州鄉以前不淹水的地方，現在也淹水了，地方認為是和冷鏈基地工程把排水孔掩蓋，但工程單位也不承認，都應深入探究。

議員陳玉姬說，凱米颱風造成溪湖鎮海豐崙排水下游段、埔鹽鄉埔鹽排水、瓦瑤排水、大村鄉加錫排水沿線淹水嚴重，還有芳苑鄉過湖排水、外五間寮排水的閘泵抽水站，攔汙閘被大量垃圾卡住淹水嚴重，請縣府要爭取前瞻治水經費。