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老台中記憶風華 中興堂重生卡關

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中首座演藝場館「中興堂」荒廢、閒置多年，今年4月設圍籬，但仍有街友進駐。圖／議員陳俞融提供
台中首座演藝場館「中興堂」荒廢、閒置多年，今年4月設圍籬，但仍有街友進駐。圖／議員陳俞融提供

台中市首座演藝場館「中興堂」年久失修，已封閉5年，經評估整修得花2.5億元，主管的台灣體大無力負擔，多名議員敦促中市府出手，恢復「老台中」的記憶風華；但中市府評估也無力負擔。台灣體大表示，已規畫為「中興多元身體文化流行中心」，但要向中央、市府爭取4千萬元補助。中市府表示，將再研議。

中興堂1972年啟用，當時是中部唯一中大型表演藝術場館，原本由國立台灣交響樂團營運，後來移撥給同樣位於台中市北區的台灣體大接手，但是因建築老舊、漏水、結構問題，已關閉5年。中興堂土地屬於台中市政府所有，每年得繳交13萬租金。

民進黨議員陳俞融說，台灣體大礙於經費及人力，無法負擔龐大的維護管理費用，疫情影響又遍尋不著願意接手的單位，2019年9月起關閉中興堂，已閒置5年，周邊環境髒亂，街友聚集，成為治安死角。

多名民進黨議員連署表示，台中市缺乏中型表演場館，流行展演空間也不多，應評估轉型為流行展演空間，結合附近宮原武雄宅邸（舊市長官邸）、水源廣場、加上台中放送局、上水塔等歷史建物，整體打造街區的文化歷史感，或者可搭配一中商圈人潮，打造流行文化博物館群。

台中市文化局表示，中興堂經評估，整體改善經費2.5億元，修復後每年人事成本1700萬元，市庫無力負擔，建議仍由中央管理；副市長鄭照新說，一中商圈年輕人聚集，可朝電競基地、展演等產業發展。

台灣體大表示，中興堂是校產，因無力管理，想移撥卻無疾而終，4月增設穿透式圍籬，減少街友與垃圾問題；校方近期規畫，當地靠近東協廣場，將融合新住民及本土身體流行文化，加上體育項目，打造流行展示空間，估計得爭取4000萬元補助。

台灣體大主秘陳添丁說，樂見各界提出對中興堂的期待，將邀請產官學界、藝文界與社區民眾，尋求共識。

台中市 民進黨 議員

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