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8月電費狂飆「萬元起跳」？台中114住戶電費異常 竟是台電抄表員出包

中央社／ 台中26日電
台中市一處社區有16戶收到8月電費帳單後，發現電費漲價數倍，4口之家的電費竟要價新台幣2萬5000元。台電坦承是外包抄表員未到場抄錄電表，約114戶有異常，將重新核算電費。示意圖，非新聞當事人。聯合報資料照，記者胡經周／攝影
台中市一處社區有16戶收到8月電費帳單後，發現電費漲價數倍，4口之家的電費竟要價新台幣2萬5000元。台電坦承是外包抄表員未到場抄錄電表，約114戶有異常，將重新核算電費。示意圖，非新聞當事人。聯合報資料照，記者胡經周／攝影

台中市一處社區有16戶收到8月電費帳單後，發現電費漲價數倍，4口之家的電費竟要價新台幣2萬5000元。台電坦承是外包抄表員未到場抄錄電表，約114戶有異常，將重新核算電費。

台中市北屯區一處社區，有16戶收到8月電費帳單後，發現電費漲價數倍，以萬元起跳。住戶拿出電費帳單比較，4月1055元，6月893元，8月直接上跳到1萬多元，詢問鄰居的電費帳單，也都萬元起跳。

台電台中區處表示，接獲反映與用戶聯繫，經了解造成錯誤原因，是外包抄表員未到現場抄錄電表。對承攬商依契約扣款外，並要求承攬商開除此抄表員，並派員重新抄錄此抄表員轄管抄錄用戶的正確指數。

台電台中區處統計，這名抄表員負責的轄區，有異常的用戶約114戶。考量計費用電異常期間（4月至7月）涉及台電夏季、非夏季電費，今年4月電價有做調漲，將採對用戶最有利方式，114戶重新核計應收電費。

台電台中區處指出，若用戶對電費金額及計費方式仍有疑慮，會再向用戶說明重新計費的方式，以消除用戶疑慮，倘有用戶已繳付原開立的電費單據，也會將重新核算後的電費差額轉入8月電費計收。

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