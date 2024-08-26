台中東豐快第1標工程最具挑戰性 有望下半年開工
台中東豐快速道路工程中最具挑戰性的第1標「公老坪山隧道段工程」，已完成開標，並於21日進行採購評選，台中市建設局今天表示，預計近期完成決標公告，有望下半年開工。
台中建設局長陳大田表示，被視為「山城生命救援線」的東勢豐原生活圈快速道路正如火如荼施工中，工程分為5個標案，除了第4、5標已完工、第3標施工中及第2標規劃設計中外，連接國道4號豐勢交流道至石岡段的第1標工程是最具困難挑戰的隧道工程。
陳大田指出，第1標工程正在進行採購招標作業，許多鄉親們都在關心、詢問進展，引頸期盼招商順遂，市府於8月19日順利完成開標，21日由採購評選委員會選出最有利標廠商，將依程序續行決標作業，預計近期完成決標公告，並進行簽約及後續動工，有望下半年開工。
陳大田說明，東豐快速道路是市府重要施政計畫，其中第1標隧道段工程規模龐大，全長約2公里，總預算達57.45億元。歷經4次招標，市府建設團隊克服諸多挑戰，終於打破國內重大工程的招標瓶頸。將持續努力，力爭在2029年全線完工，實現市民的期待與願景。
建設局表示，東豐快工程中，最具挑戰性的要徑「第1標公老坪山隧道段工程」，是繼市政路第2標工程中，締造全台最大規模的管冪工法及興建橋梁最大寬度的脊背橋之後，再度挑戰打造「台中市單一長度最長」的隧道。
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