台中市新增8家藝術亮點 讓市民隨時遇見文化
台中市再新增8家藝術亮點，文化局今天表示，包括享得道Hotel、大呷麵本家及舊好再製所等8家藝文推廣據點，已有122家業者加入，讓市民隨時隨地與藝術文化相遇。
台中市文化局今天在享得道Hotel舉辦藝術亮點發布會，局長陳佳君在會中宣布，新增8家藝術亮點，至今已累積122家業者加入藝術亮點家族。
陳佳君表示，藝術亮點就像是一顆小方糖，融化在各個產業裡面，感謝民間單位共同參與，齊心透過各式空間，以最輕鬆、貼近日常的方式，讓市民隨時隨地都能與藝術文化相遇，感受各具魅力的藝術場域及風貌。
文化局說明，新增的藝術亮點各有特色，包括享得道Hotel、凝萃文旅、丸文食品觀光工廠、大呷麵本家、東海藍學宿、台中市私立婕安納音樂短期補習班、舊好再製所、佶鑫琺瑯股份有限公司等，都是來自不同領域的藝術亮點生力軍。
享得道Hotel副總經理翁明宏表示，享得道Hotel致力成為旅行中舒適優雅的場域，除提供多項公共設施與服務，還結合生活美學設計，呈現特色藝術風貌。飯店更樂見與在地藝術家合作展出各式創作，相信透過市府的大力宣傳與資源整合，能以文化藝術為媒介，與旅客串起更多回憶與在地文化的深刻連結，滿足旅行的多種面向與視野。
文化局指出，市府長期推動藝術亮點認證與輔導，鼓勵各行各業辦理藝文活動，今年新加入業者涵蓋旅宿業、藝文展示、才藝補教、製造業及觀光工廠等多元領域，感謝新夥伴的加入，讓藝術文化遍布台中各地，令市民能在生活中感受藝文的美好。
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