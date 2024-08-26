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社團車聚吸車友上山！200輛機車登武嶺看日出 警取締4件違規

中央社／ 南投26日電
網路社團辦車聚，號召機車車友凌晨上合歡山武嶺看日出；警方統計，今天約有200輛機車上山，員警也在武嶺進行聯合稽查，共取締違規停車及無照行車達4件。圖為合歡山莊停車場。聯合報資料照，記者賴香珊／攝影
網路社團辦車聚，號召機車車友凌晨上合歡山武嶺看日出；警方統計，今天約有200輛機車上山，員警也在武嶺進行聯合稽查，共取締違規停車及無照行車達4件。圖為合歡山莊停車場。聯合報資料照，記者賴香珊／攝影

網路社團辦車聚，號召機車車友凌晨上合歡山武嶺看日出；警方統計，今天約有200輛機車上山，員警也在武嶺進行聯合稽查，共取締違規停車及無照行車達4件，未發生重大事故。

南投縣警察局今天發布新聞稿說明，有網路社團在臉書（Facebook）舉辦車聚活動，號召機車車友今天凌晨一起上合歡山武嶺看日出，南投縣警察局仁愛分局、埔里分局等凌晨特別加派人手，在武嶺進行聯合稽查勤務，取締違規。

警方指出，來自新竹、苗栗、台中等縣市的機車車友，昨天深夜從台14線、台14甲線等道路匯聚合歡山，統計約有200輛機車上山，員警也取締違規停車或無照行駛共4件，車友們看完日出後，就陸續下山，過程平和順暢，也未發生事故。

南投縣警局交通隊呼籲，以往常有民眾開車機車夜衝武嶺，加上高海拔山區氣壓、低溫等因素，駕駛人容易出現疲勞反應而發生事故，提醒民眾上山要做好保暖措施，也應妥善休息，切勿疲勞駕駛，以策安全。

南投縣 合歡山 武嶺 看日出

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