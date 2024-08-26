凱米颱風釀嚴重淹水！ 議員怒轟7月彰化水災：是天災也有人禍

彰化縣鹿港鎮、和美鎮在上月凱米颱風造成淹水嚴重，多位議員今天在議會質詢要求改善，議員凃淑媚怒轟說，縣府不能都把責任都推給天災，要定出短中長期治水措施，不能都只說要向水利署爭取經費，等爭取到經費，已經來不及了，縣府水資處長陳詔慶說，短期會優先進行浚渫，長期會進行水門等設施改善。

議員周君綾、凃淑媚、賴清美等人都質詢上月凱米颱風造成鹿港鎮、和美鎮嚴重淹水如何改善？周君綾說，洋仔厝溪溢堤淹水，洋仔厝溪道路工程也被底泥淤積，民眾連回家之路都無法走，造成許多住戶家中的家電、傢具、車子都報消，以往根本沒淹過水，是否和工程有關。

縣府工務處長林漢斌說，工程設施均符合防洪標準，但因上個月降雨實在太多，也已要求廠商清掉淤泥。

水資處長陳詔慶說，洋仔厝溪的排水應該可以滿足十年的保護標準，只要洋仔厝溪水位不要太高，水排到支流，應該可以保持排水安全。

凃淑媚一聽怒轟說，「你這不是白說，現在是隨時都會有強降雨，從去年4月到今年7月已發生過三次嚴重強降雨，造成淹水，她去年就已建議安東二排要做水門，但至今水門也都還沒做。

凃淑媚說，安東二排原本12年來並沒有什麼大水災，但近來有天災、也有人禍，所以水門和抽水站要審慎評估要不要做，安東二排和洋仔厝溪的水位落差二公尺，根本難以達到排水效果，都變成排水倒灌，所以一定要有短中長期治水計劃。

陳詔慶說，安東二排已經做了局部清淤，也完成整治，至於匯流匝門會再向水利署爭取。

凃淑媚一聽更不滿說，縣府不能只說安東二排會向水利署爭取經費，等爭取到經費已經又好幾年了，已經來不及了。

縣長王惠美起來緩頰說，安東二排短期先浚渫，讓水流更順，至於八個匣門560萬元經費會先做。

凃淑媚說，安東二排她講了一個月，上周五才開始清淤，水資處要提長期整治計劃，要讓民眾不要有淹水之苦，長期計劃應包括鹿港頂番婆也要都市計劃，解決整個下水道排水問題，讓鹿港鎮、連帶秀水鄉、和美鎮不要再淹水了，如果沒經費，也能先用預備金，不能只等著中央經費，該做的就要馬上做。

李俊諭也說，溪州鄉以前不淹水的地方，現在也淹水了，地方認為是和冷鏈基地工程把排水孔掩蓋，但工程單位也不承認，都應深入探究。

議員陳玉姬說，凱米颱風造成溪湖鎮海豐崙排水下游段、埔鹽鄉埔鹽排水、瓦瑤排水、大村鄉加錫排水沿線淹水嚴重，還有芳苑鄉過湖排水及外五間寮排水的閘泵抽水站，也因攔污閘被大量垃圾卡住淹水嚴重，也請縣府要爭取前瞻治水經費。