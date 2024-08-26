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台中大里有人偷排白色廢水？ 環局：生活汙水

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員江和樹昨天開直播，直擊下午2時在大里的立仁橋下發現白色排放物。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹昨天開直播，直擊下午2時在大里的立仁橋下發現白色排放物。圖／江和樹提供

台中市議員江和樹昨天開直播，直擊下午2時在大里的立仁橋下發現白色排放物，懷疑是否有人又利用假日偷排廢水、製造汙染，要求環保局了解。但環保局調查，今指出水樣經初測尚屬正常，判斷多為生活汙水排入所致。但是，仍不排除有其他汙染源的可能性，將加強上游環境巡檢。

環保局說，他們下午2時3分接獲江和樹服務處報案，指立仁橋下頭汴坑溪排白濁汙水，立即派員前往稽查，稽查人員於下午3時至現場，確認地點為立仁橋與仁堤路處水閘門口。

稽查當時水色已呈透明清澈，水樣經初測尚屬正常。里長江慶醫說，水色白濁且有泡泡情形，但約5~10分鐘即消散。經查江里長直播時間約為1時30分許，當時水色已漸變淡。

環保局說，經調閱水路圖資及沿溝渠往上游巡查，該區域多為商家及住宅大樓且有傳統市集，因此判斷多為生活汙水排入所致。

泡泡 環保局 直播

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